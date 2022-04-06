限時4天！city’super金卡會員8.8折 百項商品1+1優惠

city’super開工送會員好禮，4月7日至4月10日年度「會員尊榮日」於全台8店登場，除針對city’super的super e金卡會員以及Happy Go VIP消費不限金額8.8折，單筆消費滿3,800元再送市價320元的西班牙皇室御用皇嘉特級冷壓初榨橄欖油100ml。同步祭出多重專屬會員的消費回饋，包括Happy Go消費滿千點數3倍送、單日消費滿6,000元送100元現金抵用券、滿12,000元送300元現金抵用券；活動期間在生鮮冷藏精肉區消費滿888元送市價200元台灣頂級蓮貞豚豬絞肉200g。甫開幕的竹北店獨家加碼消費滿千元送英國KILNER調味料玻璃密封罐、滿500元送50元美食專櫃抵用券。

適逢振興五倍券使用期限進入最後倒數，city’super於會員尊榮日祭出超強陣容頂級食材，包括日本和牛、日本藍莓獨家優惠，同時因應近期萬物齊漲趨勢，更針對日常烹調消耗的油品及醬料推出逾百支進口頂級橄欖油「買1送1」、「1+1」好康，特別推薦紐西蘭TURNERS麥盧卡蜂蜜喉糖、日本百年老店角谷文治郎商店三州三河味醂等獨賣商品，還有日本鹿兒島/熊本和牛肉片200g/盒，原價2,000元，特價1,290元；西班牙克拉盟特特級初榨橄欖油1000ml，買1送1，特價699元；買西班牙Carmencita海鮮燉飯綜合組（2人份）原價880元，特價749元再送鐵鍋。並於復興店獨家引進正統義式窯烤披薩名店「Gino Pizza」加熱即食的正統拿坡里披薩，8吋任選3個口味加送小人物燕麥飲200ml 3罐。 city'super獨賣，西班牙克拉盟特特級初榨橄欖油1000ml，買1送1，特價699元。圖／city’super提供 city’super推薦，日本鹿兒島和牛肉片200g/盒，原價2,000元，特價1,290元。圖／city’super提供