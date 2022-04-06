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限定草編包太可愛！SAINT LAURENT編織春夏浪漫巧入手

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
SAINT LAURENT推出新款限定草編包款，包含RIVE GAUCHE托特包、HOBO流浪肩背包...等多個包款，預約春夏度假的愜意心境。圖 / SAINT LAURENT提供
SAINT LAURENT推出新款限定草編包款，包含RIVE GAUCHE托特包、HOBO流浪肩背包...等多個包款，預約春夏度假的愜意心境。圖 / SAINT LAURENT提供

除了柔軟珍貴的皮革，天然的植物素材總能帶來春夏、島嶼或海灘的生意盎然。SAINT LAURENT推出新款限定草編包款，包含RIVE GAUCHE托特包、HOBO流浪肩背包、LE RAFIA中性風格胸包或SAC BOND圓形小包，預約春夏度假的時髦愜意心境。

大量使用「鈎針編織」拉菲草（RAFFIA）製作，是本次夏季限定包款的工藝與視覺特色。以棕櫚樹葉為原料，在去除細長纖維後搓捻成合股線或繩線，並進行乾燥的拉菲草，呈現了自然、原始的有機樣貌；同時有別於可以機器複製的一般針織品，鈎針編織必須結束上一針之後才能接續下一針的手工特色，同時也為包款帶來生動豐富的多樣紋路。

使用鈎針純手工編織的SAC ROND圓形包，其左右兩片為花卉圖案設計，中央並飾以經典的YSL LOGO，訂價為49,700元；命名源自摩洛哥西南部、巴西亞皇宮的BAHIA水桶包款，其下半部的硬底結構採用天然柳條編織而成，並搭配柔軟的皮質束口袋，頗有流浪不羈的波西米亞風格聯想，訂價80,900元，也是本次最高單價款式；另外兩萬有找的則有一款MONOGRAM拉菲草編織拼接小牛皮圓形零錢包，將淺米色的拉菲草與小牛皮巧妙拼接，輕巧收納小物或零錢，訂價18,400元，讓人無痛入手，隨身也隨型。

SAINT LAURENT HOBO拉菲草編織綴YSL LOGO肩背包，52,550元。圖 / SAINT LAURENT提供
SAINT LAURENT HOBO拉菲草編織綴YSL LOGO肩背包，52,550元。圖 / SAINT LAURENT提供
SAINT LAURENT BAHIA天然柳條編織與黑色小牛皮束口水桶包，80,900元。圖 / SAINT LAURENT提供
SAINT LAURENT BAHIA天然柳條編織與黑色小牛皮束口水桶包，80,900元。圖 / SAINT LAURENT提供
黃色的RIVE GAUCHE 拉菲草編織托特包，包身繡有SAINT LAURENT RIVE GAUCHE字體，以中性風格讓女性或男仕都可輕鬆駕馭。圖 / SAINT LAURENT提供
黃色的RIVE GAUCHE 拉菲草編織托特包，包身繡有SAINT LAURENT RIVE GAUCHE字體，以中性風格讓女性或男仕都可輕鬆駕馭。圖 / SAINT LAURENT提供
SAINT LAURENT Monogram拉菲草編織拼接植鞣皮革圓形相機包，36,100元。圖 / SAINT LAURENT提供
SAINT LAURENT Monogram拉菲草編織拼接植鞣皮革圓形相機包，36,100元。圖 / SAINT LAURENT提供
以棕櫚樹葉為原料的拉菲草，透過手工的「鈎針編織」後，為包款帶來生動豐富的多樣紋路。圖 / SAINT LAURENT提供
以棕櫚樹葉為原料的拉菲草，透過手工的「鈎針編織」後，為包款帶來生動豐富的多樣紋路。圖 / SAINT LAURENT提供

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