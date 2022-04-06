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時尚防疫配件─ 咻咻噴瓶 專利旋轉開蓋、萬用分裝不怕外漏
你也遇過隨身攜帶的消毒液噴瓶太佔空間，或設計不良導致外漏的情況嗎？
台灣設計品牌「九磨設計」，嚴選台灣工廠製造，推出一款兼顧使用與時尚體驗的「咻咻噴瓶」，一體成形的設計由全金屬製作，搭配專利旋轉開關，咻咻一聲。解決了非使用時誤壓按鈕液體噴灑的風險，每一噴的劑量則是剛剛好，達到避免浪費的效果。
咻咻噴瓶也適合裝香水，典雅外型絲毫不愧對任何品牌香水之高貴性，相當適合經常外出、頻繁移動的族群，滿足了隨時補噴的需求，填裝起來也是相較於其他噴瓶更快速、便利。 顏色則有「時尚黑」、「優雅銀」、「奢華金」3種選擇，搭配其掛孔設計，無論吊在背包外或跟其他隨身物品掛在一起，都是很引人注目的時尚配件。
瓶身 100% 金屬打造，防止隨身攜帶時意外壓破的窘境，如此方便、令使用者安心的噴瓶去年於募資平台「嘖嘖」釋出之際，短短幾小時便達成集資目標，進入量產。有.設計獨家集購優惠 82折起，詳情請見活動頁。
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