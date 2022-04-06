MagSafe 行動電源新選擇！倍加能Prelude SE 支架行動電源

後疫情時代，隨著許多工作與生活方式的轉變，美國無線充電品牌BEZALEL 倍加能搶先推出將無線行動電源結合支架與20W快充功能的「Prelude SE」，主攻台灣市場，成為亞洲第一站。

圖 / 有.設計 uDesign 提供

Prelude SE 主打一顆三用支援 MagSafe、Qi 無線充電，也可作為接線式行動電源，想怎麼使用都行。另外，完美磁吸對應iPhone12/13/14 以上系列智慧型手機，橫放豎放都能同時充電，角度可自由調整、追劇、工作或玩遊戲，使用體驗大升級，一放即充完美吸附。Prelude SE 以「時尚、外型輕薄、不受限制」的概念來設計，輕薄小巧，方便攜帶好收納，一共推出玫瑰慕絲粉、午夜黑，與有.設計獨家新色棉花糖藍三色。

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BEZALEL 倍加能創辦人是來自台灣的南加大留學生吳哲民，於 2014 年成立後推出一系列無線充電相關產品，被美國 Techcrunch、DigitalTrends、Business Insider、Wired 等專業媒體獲選為年度最佳無線充電器。

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BEZALEL 倍加能的品牌Slogan是無線未來。藉由打造最高品質的無線充電體驗生態系統，透過領先業界的創新技術應用，BEZALEL倍加能的無線充電產品將自由與便利融入日常生活，進而實現「無線新生活，新世界」。