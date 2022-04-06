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HAPPY GO Pay攜手20家銀行 母親節檔期點數回饋最高18倍

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
HAPPY GO Pay聯手20家銀行推行動支付優惠，點數最高18倍贈。圖／鼎鼎聯合行銷提供
HAPPY GO Pay聯手20家銀行推行動支付優惠，點數最高18倍贈。圖／鼎鼎聯合行銷提供

振興五倍券使用期限進入尾聲，加上迎接百貨上半年大檔期母親節的到來，HAPPY GO Pay本月起大動作首度聯手20家銀行，凡綁定信用卡並刷卡消費累點，點數回饋最高上看18倍！

HAPPY GO Pay即日起至年底前推出「週六支付賺點日」活動，只要綁定20大銀行信用卡，包括遠東商銀、中國信託、玉山、花旗、華南、第一、滙豐、新光、凱基、台新、聯邦、富邦、永豐、星展、合作金庫、兆豐、元大、台灣銀行、陽信、台中銀行，每週六於遠東集團線上線下全通路使用HAPPY GO Pay，綁定活動銀行信用卡消費單筆滿100元以上，即享HAPPY GO點數2倍贈。

而看好母親節的消費爆發力，從4月21日起到5月8日止，更推出期間限定10倍贈活動，使用HAPPY GO Pay綁定指定10家活動銀行信用卡，並於全臺遠東百貨、遠東SOGO百貨、遠東巨城購物中心、TheMall遠企購物中心、friDay購物、SOGO istore，單筆消費金額滿2,000元回饋200點；另有新戶綁卡禮，首次綁卡單筆消費滿100元贈200點，HAPPY GO Pay新戶單筆消費滿100元再加贈200點。因此，以消費5,000元來試算，首次註冊HAPPY GO Pay並綁卡，在10倍贈活動期間的週六於百貨通路消費並分期，就可獲得18倍的HAPPY GO紅利點數回饋，還可搭配各百貨母親節檔期紅利兌點活動更聰明消費。

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