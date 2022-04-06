寬心園與萊爾富聯推夏季蔬食4款 銅板價入手三餐都有
根據世界素食人口報告，台灣素食人口突破300萬，占人口總數的13%，比例之高居世界第二。台灣蔬食知名品牌寬心園與超商萊爾富合作，推出4款銅板精緻素食，即日起上架。
萊爾富看好蔬食商機，2012年起陸續推出「健康素」「環保素」的相關商品，如自有品牌Hi-Kitchen香椿炒飯便當(蛋奶素可食)、引進桂冠素青醬野菇義大利麵，還有拆袋即食的甜蜜蜜玉米棒，開發蔬食商品不遺餘力。
萊爾富三度聯手寬心園，融合傳統與創新元素，今推出4款超商獨家聯名蔬食新品，包含「客家小炒飯糰」「極品X.O醬三角飯糰」「寬心若燥飯」和「多彩香梅天使涼麵」都是蛋奶素可食，主打嚴選在地食材，真材實料打動蔬食族的味蕾。
客家小炒飯糰，售價49元，蛋奶素可食。客家小炒是中國傳統客家菜餚，以紫米飯糰為主，加上黃豆醬的鹹甘提味，創造出特色的素食客家小炒。
另一款極品X.O醬三角飯糰，售價39元，以海鹽壽司飯，搭配素X.O醬素肉及鮮香菇、杏鮑菇、金針菇切成細絲，入油鍋炸出香氣，再加入乾豆皮、乾素肉、紅辣椒與素蔥油小火慢炒，色香味俱全還帶有微辣的口感。
寬心若燥飯，售價89元，寬心園主廚私房「若燥」迷人的獨家特製香氣，搭配茄汁豆包與高麗菜、香菇筍干和花椰菜等豐富配菜，提供蔬食族午晚餐新選擇。
多彩香梅天使涼麵，售價69元，嚴選義大利麵中最細的「天使麵」醬汁吸附能力佳，醬汁手工特調的香梅醬汁，吃起來酸酸甜甜，夏季清爽開胃又解膩。即日起至5月3日前，到全台萊爾富購買指定寬心園品項，加10元喝原萃日式綠茶。
萊爾富與寬心園引進4款全素植物肉手藝餃，結合小農契作蔬菜與高達六成的未來肉，以「一顆餃子一道菜」的創意發想；同年11月再引進3款素食乾拌麵，麵體使用72小時手工日曬製麵，口感Q彈有勁。成功吸引許多消費者到萊爾富搶購，銷售表現一直不俗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言