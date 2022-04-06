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寬心園與萊爾富聯推夏季蔬食4款 銅板價入手三餐都有

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
寬心園與萊爾富推出夏季新款，客家小炒飯糰，售價49元。圖／寬心園提供
寬心園與萊爾富推出夏季新款，客家小炒飯糰，售價49元。圖／寬心園提供

根據世界素食人口報告，台灣素食人口突破300萬，占人口總數的13%，比例之高居世界第二。台灣蔬食知名品牌寬心園與超商萊爾富合作，推出4款銅板精緻素食，即日起上架。

萊爾富看好蔬食商機，2012年起陸續推出「健康素」「環保素」的相關商品，如自有品牌Hi-Kitchen香椿炒飯便當(蛋奶素可食)、引進桂冠素青醬野菇義大利麵，還有拆袋即食的甜蜜蜜玉米棒，開發蔬食商品不遺餘力。

萊爾富三度聯手寬心園，融合傳統與創新元素，今推出4款超商獨家聯名蔬食新品，包含「客家小炒飯糰」「極品X.O醬三角飯糰」「寬心若燥飯」和「多彩香梅天使涼麵」都是蛋奶素可食，主打嚴選在地食材，真材實料打動蔬食族的味蕾。

客家小炒飯糰，售價49元，蛋奶素可食。客家小炒是中國傳統客家菜餚，以紫米飯糰為主，加上黃豆醬的鹹甘提味，創造出特色的素食客家小炒。

另一款極品X.O醬三角飯糰，售價39元，以海鹽壽司飯，搭配素X.O醬素肉及鮮香菇、杏鮑菇、金針菇切成細絲，入油鍋炸出香氣，再加入乾豆皮、乾素肉、紅辣椒與素蔥油小火慢炒，色香味俱全還帶有微辣的口感。

寬心若燥飯，售價89元，寬心園主廚私房「若燥」迷人的獨家特製香氣，搭配茄汁豆包與高麗菜、香菇筍干和花椰菜等豐富配菜，提供蔬食族午晚餐新選擇。

多彩香梅天使涼麵，售價69元，嚴選義大利麵中最細的「天使麵」醬汁吸附能力佳，醬汁手工特調的香梅醬汁，吃起來酸酸甜甜，夏季清爽開胃又解膩。即日起至5月3日前，到全台萊爾富購買指定寬心園品項，加10元喝原萃日式綠茶。

萊爾富與寬心園引進4款全素植物肉手藝餃，結合小農契作蔬菜與高達六成的未來肉，以「一顆餃子一道菜」的創意發想；同年11月再引進3款素食乾拌麵，麵體使用72小時手工日曬製麵，口感Q彈有勁。成功吸引許多消費者到萊爾富搶購，銷售表現一直不俗。

寬心園與萊爾富推出夏季新款，多彩香梅天使涼麵，售價69元。圖／寬心園提供
寬心園與萊爾富推出夏季新款，多彩香梅天使涼麵，售價69元。圖／寬心園提供
寬心園與萊爾富推出寬心若燥飯，售價89元。圖／寬心園提供
寬心園與萊爾富推出寬心若燥飯，售價89元。圖／寬心園提供
極品X.O醬三角飯糰，售價39元。圖／寬心園提供
極品X.O醬三角飯糰，售價39元。圖／寬心園提供

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