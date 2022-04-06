武士魂炸裂！RICHARD MILLE RM 47陀飛輪再現浪人美學

日本的武士道總給人俠義、犧牲奉獻的聯想，一如西方的騎士精神，東方的武士道透過克己復禮的美德實踐、以及對所屬君主的忠心，展現令人為之崇景的心理美學。瑞士頂級鐘表品牌RICHARD MILLE今日發表全新RM 47手上鍊陀飛輪，以武士道精神為範本，並透過面盤上精湛的銀匠工藝，開啟一扇向東方古美學致意的文化之窗，巧奪天工、英氣勃勃。

表款命名中的47，不禁讓人聯想到日本經典戲劇《忠臣藏》。這部古典戲劇是以江戶時代、又稱日本「三大復仇事件」的元祿赤穗事件所改編，描寫47位赤穗藩的武士為主君復仇，進而彰顯武士道如刀般鋒利的俠義精神，過去曾翻拍上大螢幕，成為由基奴李維（Keanu Reeves）主演的電影《浪人47》（47 Ronin）。

而武士道耐心、一絲不苟、熱情、靈動輕快的特質，同樣反應在RM 47手上鍊陀飛輪腕表的不同細節。其面盤上的武士甲冑是以3N黃金所打造，同時側邊表冠並在七芒星圖案中巧妙加入武士「家紋」中的「鷹羽」紋。幕府時代的武士家紋又以片喰（酢漿草）、桐花、鷹羽、藤、木瓜、葵等紋路最為常見，其中使用猛禽羽毛為象徵的鷹羽紋更是赤穗藩本家、淺野氏的家紋，並帶有敏捷、俊美與威猛的象徵。

事實上，這並非RICHARD MILLE首款帶有強烈東方元素的表款，過去品牌發表過RM 57-03 Tourbillon Sapphire Dragon腕表或RM 51-01 Tiger and Dragon腕表，唯本次的合作源起一次與品牌好友、西班牙車手Fernando Alonso的傾談。由於Alonso醉心於日本傳統藝術與武士道，其背上並有一幅武士道刺青，據說深受18世紀武士山本常朝的《葉隱聞書》所啟發。

面盤上的武士甲冑，出自工藝夫妻檔：雕刻藝術家Pierre-Alain Lozeron與夫人Valérie Lozeron的聯手，先前RICHARD MILLE與饒舌天王「菲董」Pharrell Williams聯名的RM 52-05 Pharrell Williams腕表，表盤上的火星人正出自夫妻檔通力合作。而本次的武士甲冑先由Pierre-Alain Lozeron花費長達16小時手工雕刻，再由Valérie Lozeron持續9小時的細膩漆藝施作，最後賦予了盔甲生動古樸的暗紅色，除呼應赤穗藩的「赤」，也象徵武士願為藩主犧牲的忠心不二。