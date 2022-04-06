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武士魂炸裂！RICHARD MILLE RM 47陀飛輪再現浪人美學

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
身為武士道、日本傳統藝術的愛好者，RICHARD MILLE的品牌摯友Fernando Alonso，正是催生此一表款的幕後重要舵手。圖 / RICHARD MILLE提供
身為武士道、日本傳統藝術的愛好者，RICHARD MILLE的品牌摯友Fernando Alonso，正是催生此一表款的幕後重要舵手。圖 / RICHARD MILLE提供

日本的武士道總給人俠義、犧牲奉獻的聯想，一如西方的騎士精神，東方的武士道透過克己復禮的美德實踐、以及對所屬君主的忠心，展現令人為之崇景的心理美學。瑞士頂級鐘表品牌RICHARD MILLE今日發表全新RM 47手上鍊陀飛輪，以武士道精神為範本，並透過面盤上精湛的銀匠工藝，開啟一扇向東方古美學致意的文化之窗，巧奪天工、英氣勃勃。

表款命名中的47，不禁讓人聯想到日本經典戲劇《忠臣藏》。這部古典戲劇是以江戶時代、又稱日本「三大復仇事件」的元祿赤穗事件所改編，描寫47位赤穗藩的武士為主君復仇，進而彰顯武士道如刀般鋒利的俠義精神，過去曾翻拍上大螢幕，成為由基奴李維（Keanu Reeves）主演的電影《浪人47》（47 Ronin）。

而武士道耐心、一絲不苟、熱情、靈動輕快的特質，同樣反應在RM 47手上鍊陀飛輪腕表的不同細節。其面盤上的武士甲冑是以3N黃金所打造，同時側邊表冠並在七芒星圖案中巧妙加入武士「家紋」中的「鷹羽」紋。幕府時代的武士家紋又以片喰（酢漿草）、桐花、鷹羽、藤、木瓜、葵等紋路最為常見，其中使用猛禽羽毛為象徵的鷹羽紋更是赤穗藩本家、淺野氏的家紋，並帶有敏捷、俊美與威猛的象徵。

事實上，這並非RICHARD MILLE首款帶有強烈東方元素的表款，過去品牌發表過RM 57-03 Tourbillon Sapphire Dragon腕表或RM 51-01 Tiger and Dragon腕表，唯本次的合作源起一次與品牌好友、西班牙車手Fernando Alonso的傾談。由於Alonso醉心於日本傳統藝術與武士道，其背上並有一幅武士道刺青，據說深受18世紀武士山本常朝的《葉隱聞書》所啟發。

面盤上的武士甲冑，出自工藝夫妻檔：雕刻藝術家Pierre-Alain Lozeron與夫人Valérie Lozeron的聯手，先前RICHARD MILLE與饒舌天王「菲董」Pharrell Williams聯名的RM 52-05 Pharrell Williams腕表，表盤上的火星人正出自夫妻檔通力合作。而本次的武士甲冑先由Pierre-Alain Lozeron花費長達16小時手工雕刻，再由Valérie Lozeron持續9小時的細膩漆藝施作，最後賦予了盔甲生動古樸的暗紅色，除呼應赤穗藩的「赤」，也象徵武士願為藩主犧牲的忠心不二。

如今這「款」武士甲冑正「端坐」於黑色TZP陶瓷表圈與黃金中層的酒桶型表殼內，由鈦合金、Carbon TPT®碳纖維和3N黃金鍛造的表冠並飾有日本楓葉圖案，帶出優雅與生命的稍縱即逝。甲冑的下方正是RM 47手動上鍊陀飛輪機芯，機芯具備可變慣性無卡度游絲擺輪以及快速旋轉發條盒，表款並具備時鐘與分鐘指示功能，動力儲存則約72小時，全世界限量75只，訂價則為3,208萬元。

武士頭盔上的「鍬形（kuwagata）」與雙刃都與表圈相連，展現出雕刻家的精湛手藝。圖 / RICHARD MILLE提供
武士頭盔上的「鍬形（kuwagata）」與雙刃都與表圈相連，展現出雕刻家的精湛手藝。圖 / RICHARD MILLE提供
包含頭盔、雙刃、甲冑、鷹羽的不同部位，先經雕刻與漆藝塗裝，最後才一同組成合體。圖 / RICHARD MILLE提供
包含頭盔、雙刃、甲冑、鷹羽的不同部位，先經雕刻與漆藝塗裝，最後才一同組成合體。圖 / RICHARD MILLE提供
武士甲冑上的不同部位，甚至再經過漆藝圖繪，繁複費工。圖 / RICHARD MILLE提供
武士甲冑上的不同部位，甚至再經過漆藝圖繪，繁複費工。圖 / RICHARD MILLE提供
雕刻藝術家Pierre-Alain Lozeron（中）與夫人Valérie Lozeron再度合作，為RICHARD MILLE RM 47陀飛輪打造了巧奪天工的武士甲冑面盤。圖 / RICHARD MILLE提供
雕刻藝術家Pierre-Alain Lozeron（中）與夫人Valérie Lozeron再度合作，為RICHARD MILLE RM 47陀飛輪打造了巧奪天工的武士甲冑面盤。圖 / RICHARD MILLE提供
值得一提的是，這也是RICHARD MILLE首次將黃金運用在中層表殼上，似凸顯著武士道的閃耀榮光。圖 / RICHARD MILLE提供
值得一提的是，這也是RICHARD MILLE首次將黃金運用在中層表殼上，似凸顯著武士道的閃耀榮光。圖 / RICHARD MILLE提供
融合精雕、漆藝與武士家紋的RM 47陀飛輪腕表，是一次東方美學的工藝總成。圖 / RICHARD MILLE提供
融合精雕、漆藝與武士家紋的RM 47陀飛輪腕表，是一次東方美學的工藝總成。圖 / RICHARD MILLE提供
透過透明的後底蓋，也能欣賞RM 47陀飛輪機芯與精湛的雕刻造工。圖 / RICHARD MILLE提供
透過透明的後底蓋，也能欣賞RM 47陀飛輪機芯與精湛的雕刻造工。圖 / RICHARD MILLE提供
結合武士道與甲冑的RM 47陀飛輪腕表，靈感來自日本古代武士家族淺野氏與真實歷史事件。圖 / RICHARD MILLE提供
結合武士道與甲冑的RM 47陀飛輪腕表，靈感來自日本古代武士家族淺野氏與真實歷史事件。圖 / RICHARD MILLE提供
RM 47陀飛輪腕表的鏤空機芯，讓表款正反面都能飽覽武士甲冑的東方美學。圖 / RICHARD MILLE提供
RM 47陀飛輪腕表的鏤空機芯，讓表款正反面都能飽覽武士甲冑的東方美學。圖 / RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 47陀飛輪腕表，全球限量75只，訂價約3,208萬元。圖 / RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 47陀飛輪腕表，全球限量75只，訂價約3,208萬元。圖 / RICHARD MILLE提供
身為二度F1世界冠軍、西班牙車手Fernando Alonso醉心於日本傳統藝術，其背上並有一幅武士道刺青，據說深受18世紀武士山本常朝的《葉隱聞書》所啟發。圖 / RICHARD MILLE提供
身為二度F1世界冠軍、西班牙車手Fernando Alonso醉心於日本傳統藝術，其背上並有一幅武士道刺青，據說深受18世紀武士山本常朝的《葉隱聞書》所啟發。圖 / RICHARD MILLE提供
武士甲冑先由Pierre-Alain Lozeron花費長達16小時手工雕刻，再由Valérie Lozeron持續9小時的細膩漆藝施作，最後賦予了盔甲生動古樸的暗紅色，除呼應赤穗藩的「赤」，也象徵武士願為藩主犧牲的忠心不二。圖 / RICHARD MILLE提供
武士甲冑先由Pierre-Alain Lozeron花費長達16小時手工雕刻，再由Valérie Lozeron持續9小時的細膩漆藝施作，最後賦予了盔甲生動古樸的暗紅色，除呼應赤穗藩的「赤」，也象徵武士願為藩主犧牲的忠心不二。圖 / RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 47陀飛輪腕表，全球限量75只，訂價約3,208萬元。圖 / RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 47陀飛輪腕表，全球限量75只，訂價約3,208萬元。圖 / RICHARD MILLE提供
雕刻藝術家Pierre-Alain Lozeron，正為RM 47陀飛輪進行武士甲冑的細部彫刻。圖 / RICHARD MILLE提供
雕刻藝術家Pierre-Alain Lozeron，正為RM 47陀飛輪進行武士甲冑的細部彫刻。圖 / RICHARD MILLE提供
赤穗藩主淺野長矩（Asano Naganor）的武士家紋鷹羽紋，同時出現在面盤和表款側邊，傳遞出敏捷威猛的意念。圖 / RICHARD MILLE提供
赤穗藩主淺野長矩（Asano Naganor）的武士家紋鷹羽紋，同時出現在面盤和表款側邊，傳遞出敏捷威猛的意念。圖 / RICHARD MILLE提供

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