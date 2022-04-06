穿紅衣吃王品「原燒套餐享85折」！再送500張「5折券」

為拓展年輕客群，王品集團旗下燒肉「原燒」近期積極進行改裝轉型，為慶祝本月台北林森北店、新北三重龍門店都重新改裝開幕，4月10日前著「紅色服飾」到店用餐，就可享「多人套餐85折」優惠。另外4月8日針對app會員，也提供500張「5折券」優惠，讓持券民眾可用5折價，享受「華麗巨星鑽切牛雙人套餐」，現省949元。

已經有18年歷史的原燒，近年推出年輕化的品牌「Oh my!原燒」，並針對17間門市進行改裝轉型，目前全台共有5間Oh my!原燒轉型成功。本月Oh my!原燒台北林森北店、新北三重龍門店重新改裝開幕，以日式潮流裝潢搭配大面旗幟、燈箱，打造更愉快的燒肉氛圍。4月10日前穿著「紅色服飾」到兩間店內用餐，可享「多人套餐85折」優惠，包括2人、3人套餐均可適用。

另外為慶祝5間Oh my!原燒成功轉型，4月8日15:00起，「王品瘋美食app」的優惠好康專區也推出搶票活動，共計送出500張5折券。搶票成功者，可於4月11日至5月11日的平日期間，於Oh my!原燒門市以5折價格享受「華麗巨星鑽切牛雙人套餐」，內含長達50公分、以鑽石切割法處理的鑽切牛作為主角，套餐原價1,898元，5折可現省949元。