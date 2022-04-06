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穿紅衣吃王品「原燒套餐享85折」！再送500張「5折券」

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
王品Oh my!原燒將送出500張「華麗巨星鑽切牛雙人套餐」5折優惠券。圖／王品提供
王品Oh my!原燒將送出500張「華麗巨星鑽切牛雙人套餐」5折優惠券。圖／王品提供

為拓展年輕客群，王品集團旗下燒肉「原燒」近期積極進行改裝轉型，為慶祝本月台北林森北店、新北三重龍門店都重新改裝開幕，4月10日前著「紅色服飾」到店用餐，就可享「多人套餐85折」優惠。另外4月8日針對app會員，也提供500張「5折券」優惠，讓持券民眾可用5折價，享受「華麗巨星鑽切牛雙人套餐」，現省949元。

已經有18年歷史的原燒，近年推出年輕化的品牌「Oh my!原燒」，並針對17間門市進行改裝轉型，目前全台共有5間Oh my!原燒轉型成功。本月Oh my!原燒台北林森北店、新北三重龍門店重新改裝開幕，以日式潮流裝潢搭配大面旗幟、燈箱，打造更愉快的燒肉氛圍。4月10日前穿著「紅色服飾」到兩間店內用餐，可享「多人套餐85折」優惠，包括2人、3人套餐均可適用。

另外為慶祝5間Oh my!原燒成功轉型，4月8日15:00起，「王品瘋美食app」的優惠好康專區也推出搶票活動，共計送出500張5折券。搶票成功者，可於4月11日至5月11日的平日期間，於Oh my!原燒門市以5折價格享受「華麗巨星鑽切牛雙人套餐」，內含長達50公分、以鑽石切割法處理的鑽切牛作為主角，套餐原價1,898元，5折可現省949元。

除此之外，原燒每年5月都會和兒童福利聯名推出愛心T-shirt義賣活動，為了替公益活動暖身宣傳，4月30日前只要著歷屆兒盟愛心T-shirt，到全台17家「原燒」、「Oh my!原燒」消費多人套餐，並參與社群活動，雙人套餐即贈2顆牡蠣、3人套餐贈3顆牡蠣，5月3日再加碼抽出10名幸運粉絲，送出今年的愛心T-shirt（含350元愛心折抵券)）1件。

為慶祝轉型，Oh my!原燒台北林森北店、新北三重龍門店推出「穿紅衣享多人套餐85折」的優惠。圖／王品提供
為慶祝轉型，Oh my!原燒台北林森北店、新北三重龍門店推出「穿紅衣享多人套餐85折」的優惠。圖／王品提供

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