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全家瘋媽祖 推女神好運卡、肖像包裝零食、香灰便條紙

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全家針對喜歡試手氣的消費者推出「女神好運卡」，單張售價200元，內含200元購物金、Let's Café大杯特濃美式買1送1優惠券。圖／全家便利商店提供
全家針對喜歡試手氣的消費者推出「女神好運卡」，單張售價200元，內含200元購物金、Let's Café大杯特濃美式買1送1優惠券。圖／全家便利商店提供

4月瘋媽祖遶境、全民「追女神」已是國內重要的文化宗教盛事之一，全家便利商店今年攜手雲林北港朝天宮白沙屯媽祖規劃特色商品，並將人氣麵包換上新包裝，印上「開運」、「保庇」、「福氣」等吉祥話，更有3款只送不賣的香火便條紙，還特別灑上兩大宮廟香灰，只要消費滿200元就可帶回家；同時也推出「女神好運卡」，單張售價200元，內含200元購物金、Let's Café大杯特濃美式買1送1優惠券，還有機會獲得加碼的咖啡兌換券，以及最高400元的加碼購物金，即日起開賣，全台限量168,888組，祈福同時也能試手氣。

此外，即日起至4月19日期間，全家App更推出免費的「女神好運轉轉樂」活動，每位會員每天可玩1次，有機會抽中虎紋符令涼感巾、飲品優惠、全家行動購免運券等；全+1線上商城亦推出媽祖御守、鑰匙圈、錢母紅包等商品，線上也能參與遶境盛事。

即日起至5月3日期間，門市全店指定商品消費滿200元，就可獲得1份香火便條紙（數量有限，送完為止），香火便條紙共有3款，分別為北港朝天宮款、Q版媽祖女神款，還有被信徒暱稱為「粉紅超跑」的白沙屯粉紅鑾轎款，便條紙分別撒上北港朝天宮、白沙屯香灰，讓民眾隨時將平安帶在身上。

根據全家銷售觀察，每年媽祖遶境、信眾全台走透透，便利商店就成為最佳補給站，並以方便攜帶的麵包、太空包餅乾，以及隨時補充水份的茶類、瓶裝水最受歡迎，因此全家今年將媽祖肖像元素融入包裝，並特別鎖定紅豆、草莓、克林姆3款老少咸宜的人氣麵包，以及真魷味、孔雀香酥脆、光泉冷泡茶等熱門零食飲品，讓信徒補充體力同時感受祈福神力。

全家將紅豆、草莓、克林姆3款老少咸宜的人氣麵包，換上全新媽祖肖像包裝。圖／全家便利商店提供
全家將紅豆、草莓、克林姆3款老少咸宜的人氣麵包，換上全新媽祖肖像包裝。圖／全家便利商店提供
全家便利商店支援消費者「追女神」，今年攜手雲林北港朝天宮、白沙屯媽祖規劃特色商品，推出3款只送不賣的香火便條紙。圖／全家便利商店提供
全家便利商店支援消費者「追女神」，今年攜手雲林北港朝天宮、白沙屯媽祖規劃特色商品，推出3款只送不賣的香火便條紙。圖／全家便利商店提供
特別精選真魷味、孔雀香酥脆、光泉冷泡茶等熱門零食飲品換上全家追女神限定包裝。圖／全家便利商店提供
特別精選真魷味、孔雀香酥脆、光泉冷泡茶等熱門零食飲品換上全家追女神限定包裝。圖／全家便利商店提供
全家便利商店攜手雲林北港朝天宮、白沙屯媽祖推出3款只送不賣的香火便條紙，便條紙分別撒上北港朝天宮、白沙屯香灰。圖／全家便利商店提供
全家便利商店攜手雲林北港朝天宮、白沙屯媽祖推出3款只送不賣的香火便條紙，便條紙分別撒上北港朝天宮、白沙屯香灰。圖／全家便利商店提供

白沙屯媽祖 北港朝天宮 遶境 全家

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