蘇格蘭坎培爾鎮元老級明星酒廠 格蘭帝全系列抵台

創立於1832年的格蘭帝酒廠（Glen Scotia），是蘇格蘭坎培爾鎮元老級明星酒廠；身為坎培爾鎮碩果僅存的三間酒廠之一，格蘭帝度過最風光的一年，在蘇格蘭威士忌大賽（Scottish Whisky Awards）獲得至高殊榮「年度最佳蒸餾廠（Distillery of the Year）」。

此外，核心酒款最高年份的格蘭帝25年單一麥芽威士忌，也在2021舊金山烈酒大賽拿到世界最佳威士忌殊榮（Best in Show〉。在今年的舊金山葡萄酒與烈酒大賽（International Wines and Spirits Competition）中，格蘭帝雙桶單一麥芽威士忌也得到金牌殊榮。

坎培爾鎮位於蘇格蘭西南方的琴泰半島（Kintyre Peninsula）南端，西側遠眺艾拉島、吉拉島，南邊隔海與北愛爾蘭相望，現今人口不過四、五千人，在十九世紀後期，卻曾經是整個英國人均收入最高，最能賺錢的地方，坎貝爾鎮是當年的造船業基地、漁業大港；連接蘇格蘭跟英格蘭、美國、加拿大的貿易中心，更是威士忌重鎮，最多擁有三十多家蒸餾廠，號稱「世界威士忌首都」。

雖然後來因為禁酒令與蘇格蘭威士忌產業大蕭條的打擊，坎培爾鎮逐漸沒落，而蘇格蘭威士忌產業復甦後重心逐漸轉移到斯佩賽區，導致現在較不為人所知，但也正因為如此才顯現出格蘭帝的可貴。

格蘭帝酒款包括格蘭帝雙桶、12年重燒烤雪莉原酒、15年、18年、維多利亞與25年等全系列核心酒款，從創立以來從不改變的釀酒堅持與製程，讓格蘭帝的威士忌帶著鮮明歷史印記，全產品非冷凝過濾保留100%本色原味，若想要了解經典的老蘇格蘭單一麥芽威士忌風味，格蘭帝絕對是不容錯過的選擇。

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