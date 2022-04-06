滿滿的小新！藏壽司首間「蠟筆小新門市」打卡抽抱枕

才推出「蠟筆小新扭蛋」的日系迴轉壽司「藏壽司」又有新花樣！自4月8日起，藏壽司中山南西店化身為首間「小新特色聯名店」，從入口到座位區，處處都可以看見野原家、春日部防衛隊的身影，參與社群活動還有機會獲得Q版大頭玩偶。

4月8日至6月2日期間，藏壽司中山南西店將化身成為蠟筆小新特色聯名店，從窗外就可看見蠟筆小新、小葵、小白和肥嘟嘟左衛門的身影，還有春日部防衛隊的角色們，另外在入口牆、待客處、桌席區也都可以見到小新一家人以及春日部防衛隊的裝飾。同時店內還有打造雙葉幼稚園娃娃車，讓粉絲們可以盡情拍照留念。活動期間參與粉絲團活動，有機會獲得可愛的「鱷魚山先生玩偶」，還有機會將60公分高的「睡衣小新抱枕」帶回家。

自4月18日起，全台藏壽司也推出一系列蠟筆小新實用小物。凡單筆消費滿1,000元並按讚粉絲團，就可兌換滿額禮，首波是「蠟筆小新資料夾」，4月25日起則是「蠟筆小新透明夾鏈袋」，5月2日起則是「蠟筆小新飲料提袋」，通通都是只送不賣、限量供應。