快訊

膽固醇過高一定不健康嗎？教授曝最重要的數值

本土今增281例「新北115例」居冠 各縣市確診群聚一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

滿滿的小新！藏壽司首間「蠟筆小新門市」打卡抽抱枕

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
4月18日起，全台藏壽司也推出一系列蠟筆小新實用小物。圖／藏壽司提供
4月18日起，全台藏壽司也推出一系列蠟筆小新實用小物。圖／藏壽司提供

才推出「蠟筆小新扭蛋」的日系迴轉壽司藏壽司」又有新花樣！自4月8日起，藏壽司中山南西店化身為首間「小新特色聯名店」，從入口到座位區，處處都可以看見野原家、春日部防衛隊的身影，參與社群活動還有機會獲得Q版大頭玩偶。

4月8日至6月2日期間，藏壽司中山南西店將化身成為蠟筆小新特色聯名店，從窗外就可看見蠟筆小新、小葵、小白和肥嘟嘟左衛門的身影，還有春日部防衛隊的角色們，另外在入口牆、待客處、桌席區也都可以見到小新一家人以及春日部防衛隊的裝飾。同時店內還有打造雙葉幼稚園娃娃車，讓粉絲們可以盡情拍照留念。活動期間參與粉絲團活動，有機會獲得可愛的「鱷魚山先生玩偶」，還有機會將60公分高的「睡衣小新抱枕」帶回家。

自4月18日起，全台藏壽司也推出一系列蠟筆小新實用小物。凡單筆消費滿1,000元並按讚粉絲團，就可兌換滿額禮，首波是「蠟筆小新資料夾」，4月25日起則是「蠟筆小新透明夾鏈袋」，5月2日起則是「蠟筆小新飲料提袋」，通通都是只送不賣、限量供應。

自4月19日起，藏壽司也預告將推出「日本靜岡產鰹魚」以及「鹽味扇貝軍艦」，每盤40元。

參與粉絲團活動，就有機會獲得「鱷魚山先生玩偶」、「睡衣小新抱枕」。圖／藏壽司提供
參與粉絲團活動，就有機會獲得「鱷魚山先生玩偶」、「睡衣小新抱枕」。圖／藏壽司提供
店內還有打造雙葉幼稚園娃娃車，讓粉絲們可以盡情拍照留念。圖／藏壽司提供
店內還有打造雙葉幼稚園娃娃車，讓粉絲們可以盡情拍照留念。圖／藏壽司提供
春日部防衛隊一同現身藏壽司。圖／藏壽司提供
春日部防衛隊一同現身藏壽司。圖／藏壽司提供
藏壽司中山南西店店內可看到許多蠟筆小新的相關裝飾。圖／藏壽司提供
藏壽司中山南西店店內可看到許多蠟筆小新的相關裝飾。圖／藏壽司提供
藏壽司中山南西店化身「小新特色聯名店」，入口處就可以看見主角們大吃壽司的模樣。圖／藏壽司提供
藏壽司中山南西店化身「小新特色聯名店」，入口處就可以看見主角們大吃壽司的模樣。圖／藏壽司提供

壽司 軍艦 蠟筆小新 藏壽司

延伸閱讀

4大超商「兒童節、清明連假限時優惠」整理包！咖啡買2送2、零食糖果通通打折

藏壽司首間「小新中山南西特色聯名店」4月8日登場

蠟筆小新×藏壽司！14款超萌扭蛋　春日部防衛隊也登場

7-ELEVEN首推「蠟筆小新」全店集點 積木公仔、迴力車限時999元全套入手

相關新聞

穿紅衣吃王品「原燒套餐享85折」！再送500張「5折券」

為拓展年輕客群，王品集團旗下燒肉「原燒」近期積極進行改裝轉型，為慶祝本月台北林森北店、新北三重龍門店都重新改裝開幕，4月...

滿滿的小新！藏壽司首間「蠟筆小新門市」打卡抽抱枕

才推出「蠟筆小新扭蛋」的日系迴轉壽司「藏壽司」又有新花樣！自4月8日起，藏壽司中山南西店化身為首間「小新特色聯名店」，從...

武士魂炸裂！RICHARD MILLE RM 47陀飛輪再現浪人美學

日本的武士道總給人俠義、犧牲奉獻的聯想，一如西方的騎士精神，東方的武士道透過克己復禮的美德實踐、以及對所屬君主的忠心，展...

2022普立茲克建築獎Diébédo Francis Kéré「為群體而建，與土地共存」

2022年普立茲克建築獎得主於3月15日公布，由建築師、教育家和社會活動家迪埃貝多．弗朗西斯．凱雷（Diébédo Francis Kéré）獲獎，是普立茲克建築獎創辦40餘年以來首位榮獲此殊榮的非裔建築師。

全家瘋媽祖 推女神好運卡、肖像包裝零食、香灰便條紙

4月瘋媽祖遶境、全民「追女神」已是國內重要的文化宗教盛事之一，全家便利商店今年攜手雲林北港朝天宮、白沙屯媽祖規劃特色商品...

蘇格蘭坎培爾鎮元老級明星酒廠 格蘭帝全系列抵台

創立於1832年的格蘭帝酒廠（Glen Scotia），是蘇格蘭坎培爾鎮元老級明星酒廠；身為坎培爾鎮碩果僅存的三間酒廠之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。