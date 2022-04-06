台灣好漂亮！童綜合醫院放射腫瘤科技術主任攝影個展

童綜合醫院地下一樓轉角藝術空間，即日起到6月12日辦「台灣真的好漂亮」攝影個展，展出放射腫瘤科賴鵬安技術主任35幅攝影作品，希望藉由美麗風景來撫慰到院民眾的身心靈。

賴鵬安技術主任從事放射師與醫學物理師的工作已逾30年，8年前接觸到攝影後就愛上鏡頭下所構築而成的景色，喜歡到各地旅遊捕捉不同時刻的瞬間。

因應各處花季時間，他長途跋涉到現場等待最佳時刻，把稍縱即逝的畫面捕捉下來，常常需等候3到4小時才能捕捉到最美的畫面，也曾等了6小時卻都沒有滿意的作品；不過無論攝影上是否有收穫，他都能從中得到旅遊的快樂，及欣賞大自然的美景。

因為愛好攝影，賴鵬安技術主任幾乎全台各地都跑透透，邊拍邊玩，風景名勝、花季外，擁有特殊景致的地方，也會在休假時間前往捕捉最美的畫面，攝影是他的休閒活動，也希望藉由這次展覽，將他鏡頭下的美景分享給到院的病患與家屬，讓曾經去過的人重溫舊夢，沒去過的人則能認識當地的美，經由攝影作品來給予情境轉換，紓解身體的不適與緊繃的情緒。