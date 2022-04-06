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在國道便宜買新北友好品！ 石碇展售會展期倒數一個月

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北今年首次前進國道，於石碇服務區辦理特色商品展售會，讓東西往來的旅客可以在途經石碇服務區，順道參觀及選購新北市的特色伴手禮。圖／新北經發局提供
新北今年首次前進國道，於石碇服務區辦理特色商品展售會，讓東西往來的旅客可以在途經石碇服務區，順道參觀及選購新北市的特色伴手禮。圖／新北經發局提供

為推廣新北在地特色商品、方便民眾採買，新北經發局首次進軍國道，在石碇服務區辦展售會，民眾不只能以優惠價格購買新北在地知名伴手禮，還有許多額外促銷，活動倒數1個月，民眾可把握時間選購，更可趕在月底前將手中新北加倍券使用完畢。

不少民眾周末出遊都會行駛國道，經發局看準推廣機會，集結2020年「新北友好品」中18家業者、42樣伴手禮，首次進軍國道辦理「新北友好品石碇服務區展售會」，展售會展期倒數一個月，將持續至5月5日。

經發局長何怡明表示，「新北特色商品徵選」在2020年已邁入第七屆，並且由業者自主成立「特色商品新北隊」，先前在OUTLET展售及世貿年貨展都有不錯成績，大幅提升新北市特色商品業者的知名度，所以這次特別延續先前行銷經歷。

經發局說明，展售會每逢假日將推出品牌日，以超優惠價格吸引民眾購買，包含澄鄉廚房熔岩黃金泡菜禮盒3罐裝，原價588元特價450元；八里柚香農場寶柚醋300毫升，原價100元特價85元；阮的肉干「數字造型肉干」原價430元特價330元、原味筷子肉乾超值盒原價260元特價200元、原味餓魔包原價140元特價105元等。

另外，還有許多新北知名伴手禮，如深坑商圈「寶桂的店」豆腐麻糬、網紅名店「武藏野の和菓子」冰烤舒芙蕾、淡水春山海線「海邊走走」花生愛餡蛋捲等。期間還有多項促銷活動，民眾打卡拍照即可獲小物或扭蛋。

經發局提到，展售會品牌日消費滿500元並拍照打卡，即可獲得優惠折扣100元，特價促銷活動區提供100份促銷商品，最低可達75折。經發局提醒，新北加倍券期限倒數，在展售會也可以使用，歡迎民眾前來選購。

新北經發局特別精選2020年「新北友好品」中18家業者，總計42樣伴手禮商品，進軍石碇服務區聯合展售，展期倒數1個月。圖／新北經發局提供
新北經發局特別精選2020年「新北友好品」中18家業者，總計42樣伴手禮商品，進軍石碇服務區聯合展售，展期倒數1個月。圖／新北經發局提供
新北經發局特別精選2020年「新北友好品」中18家業者，總計42樣伴手禮商品，進軍石碇服務區聯合展售，展期倒數1個月。圖／新北經發局提供
新北經發局特別精選2020年「新北友好品」中18家業者，總計42樣伴手禮商品，進軍石碇服務區聯合展售，展期倒數1個月。圖／新北經發局提供

國道 伴手禮 新北

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