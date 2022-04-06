抹茶甜品買1送1！辻利茶舗快閃台中 柚見抹茶雪酪開賣

隨著天氣逐漸升溫，日本老字號抹茶品牌「辻利茶舗」再度攜手「Kenji健司」，自4月6日起於7-11獨家推出全新聯名產品「柚見抹茶雪酪」，將抹茶與柚子相結合，帶來消暑的清新滋味。另外辻利茶舗也預告將於4月7日起於首度快閃台中新光三越，並有一系列「買1送1」組合，要讓中台灣的抹茶控帶來超值的和風享受。

辻利茶舗聯名Kenji健司所推出的「柚見抹茶雪酪」，擁有綿密且帶有空氣感的雪酪口感，並且擁有雙色漸層的外型。除了加入辻利抹茶粉、柚子蜜外，抹茶分層中還特別添加柚子丁，讓抹茶的清新融合柚子的酸甜，而且每支熱量低於80卡，輕盈少負擔，每支售價49元。