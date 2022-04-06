曾創15分賣1萬支 悠遊卡再推美少女戰士月光權杖愛心版

美少女戰士迷又要陷入瘋狂，悠遊卡公司今年1月才推出精裝版的月光權杖，引發話題，還創下15分鐘賣出1萬支的記錄，悠遊卡今天再度推出月光權杖愛心版，可掛在脖子做為首飾，明天11時起開放預購，售價590元。

悠遊卡公司發行美少女戰士系列卡片再添新成員，自2019年發行「美少女戰士-月光寶盒」、去年發行「美少女戰士-月光權杖（少女版）」，到今年1月發行「美少女戰士-月光權杖（精裝版）」創下15分鐘賣出1萬隻的紀錄，每每都引發市場話題。