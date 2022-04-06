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疑沒按鈴公車過站未停 台中女遊客怒嗆司機：台南不會發展

曾創15分賣1萬支 悠遊卡再推美少女戰士月光權杖愛心版

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
悠遊卡公司再推出「美少女戰士造型悠遊卡-月光權杖（愛心版）」，權杖頭以愛心為造型，還能掛在脖子上當作首飾。圖／悠遊卡公司提供
悠遊卡公司再推出「美少女戰士造型悠遊卡-月光權杖（愛心版）」，權杖頭以愛心為造型，還能掛在脖子上當作首飾。圖／悠遊卡公司提供

美少女戰士迷又要陷入瘋狂，悠遊卡公司今年1月才推出精裝版的月光權杖，引發話題，還創下15分鐘賣出1萬支的記錄，悠遊卡今天再度推出月光權杖愛心版，可掛在脖子做為首飾，明天11時起開放預購，售價590元。

悠遊卡公司發行美少女戰士系列卡片再添新成員，自2019年發行「美少女戰士-月光寶盒」、去年發行「美少女戰士-月光權杖（少女版）」，到今年1月發行「美少女戰士-月光權杖（精裝版）」創下15分鐘賣出1萬隻的紀錄，每每都引發市場話題。

悠遊卡公司再推出「美少女戰士造型悠遊卡-月光權杖（愛心版）」，權杖頭以愛心為造型，更顯可愛氣息，自4月7日11時起至4月13日於7-ELEVEN的ibon便利生活站獨家首發預購，每張售價590元，限時不限量，想買一定可以入手，不但具有收藏價值，掛在脖子上也相當實用。

悠遊卡公司再推出「美少女戰士造型悠遊卡-月光權杖（愛心版）」，權杖頭以愛心為造型，還能掛在脖子上當作首飾。圖／悠遊卡公司提供
悠遊卡公司再推出「美少女戰士造型悠遊卡-月光權杖（愛心版）」，權杖頭以愛心為造型，還能掛在脖子上當作首飾。圖／悠遊卡公司提供

悠遊卡 愛心

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