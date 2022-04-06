高端餐飲夯 3個月試營入帳逾7千萬！蘭克斯特本周開幕

雲品國際與寶元紀攜手成立的蘭克斯特(Lancaster House)，經歷3個月的試營運後，將於本周五(4/8)正式開幕。蘭克斯特以豪宅氣勢、藝廊與美術館的氛圍，進軍中台灣，據了解，試營運期間逆勢接單超過250場大小型宴會，總營業額超過7,000萬，單人平均餐價約2,500元，可見中台灣高端餐飲市場潛力無窮。

蘭克斯特(Lancaster House)以全新設計的宴會社交場域，進軍中台灣，業者透露，已接單至2023年3月。除了米其林星級的餐飲，也引進寶元紀藏茶，包括4款特別茶席、7款精選茶品，並以不同的烘焙手法與精湛的混茶、熟成手法與餐點搭配，傳承茶文化。

蘭克斯特(Lancaster House)以英式豪宅莊園為設計理念，將傳統宴會廳的營業空間與迎賓社交空間占比的8：2調整為6：4，並將原本規劃的80桌席次降調為60桌席次，讓社交空間更加寬敞，並強調場地不拆分銷售，同一時段僅有單一場次的獨立宴會。此外，引進台中豪宅植栽元素，像是迎賓長廊有著木質裝置藝術「銀扇森林」，以及陽光自然灑落的景觀設計，在內部運用大量石材與木質軟件，並搭配綠意盎然的室內植栽點綴，如同在都市中的一個宴會祕境。

台中向來消費力驚人，蘭克斯特的客群則以中彰投和新竹居多。業者也看好台灣在茶葉的消費年產值可達1,500億元，著力於餐飲「品茶」的消費市場，引進寶元紀藏茶，從福壽長春茶、東方美人和金達摩生普洱茶等茶品都能與料理相佐，料理也可因每款茶葉發酵焙製等過程而催化變化出更多風味。