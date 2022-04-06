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家居品牌陸製塑膠碗盤不耐酸 逾79公斤邊境攔截
食藥署今天公布，家居品牌CRATE & BARREL進口中國大陸製塑膠餐具，因醋酸溶出試驗蒸發殘渣值超標，共6款、總重79.75公斤全數遭退運或銷毀，未流入市面。
衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有13項不合格產品，其中7項為大陸製塑膠餐具；其餘還有日本安康魚肝與食用百合、越南鮮蚵肉、法國牛肝菌菇與墨西哥透納葉。
食藥署指出，7項不合格的大陸製塑膠餐具中，有6項為特力恩瑞股份有限公司自大陸進口的CRATE& BARREL塑膠餐具，包含爆米花桶、美耐皿點心沾醬盤、碗、平盤、餐盤與托盤，總重79.75公斤。
食藥署北區管理中心科長陳慶裕接受媒體電話聯訪指出，上述產品為甲醛三聚氰胺為原料的食品容器具，依規定會以4%醋酸加熱至攝氏60度、30分鐘模擬盛裝酸性食材時的狀況。
陳慶裕說，4%醋酸溶出試驗蒸發殘渣合格標準為30ppm以下，但上述6批產品蒸發殘渣值介於36至160ppm，已超出標準。他表示，所有邊境檢驗不合格產品皆依規定退運或銷毀。
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