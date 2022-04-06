受去年黑心事件影響 今年鳳梨外銷新加坡量僅同期8%

過去新加坡也是我國外銷鳳梨的目標市場，但這兩年轉移集中外銷到日本，日本外銷量至今達總外銷量的96%；但新加坡市場受到去年黑心鳳梨事件的影響，今年外銷量至今大幅衰退，僅去年的8%。

農委會表示，當四月中旬過後，進入金鑽鳳梨的正式產季，將會進行一系列文宣促銷，並未放棄新加坡市場。

根據統計，今年1月1日至4月5日為止，我國鳳梨外銷1萬466.69公噸，外銷集中在日本市場，占了1萬62.66公噸，占目前總外銷量的96%；而同一時間，外銷到新加坡的鳳梨僅20.53公噸，跟去年同期249.48公噸相比，數量僅是去年同期的8%。

新加坡華僑黃小姐表示，新加坡的賣場超市，有各式的台灣水果，包括鳳梨釋迦、芭樂、柑橘類，去年這時候，賣場超市也有鳳梨，但今年沒有看到；只有當地貿易商少量在華僑社團間揪團採購，淨重大箱10公斤，台幣售價880元；小箱5公斤，台幣480元，這價格還還運送到家。

農委會國際處副處長林志鴻表示，去年因為鳳梨黑心的事件後，後續就沒有再繼續出貨了，而今年台灣鳳梨外銷到新加坡的量的確少很多，但是，主要的台灣金鑽鳳梨產季，是在四月中下旬以後，當我國的鳳梨品質更為穩定後，農委會會在新加坡的通路辦文宣活動，促銷台灣鳳梨。

他表示，過去也曾在新加坡的賣場通路舉辦類似的促銷宣傳活動，除了等待我國的鳳梨品質更為穩定，今年也有加強控管，希望可以確保新加坡上架的台灣鳳梨品質，新加坡仍是我國水果外銷重要的市場，並未因去年的事件放棄。

去年新加坡鳳梨黑心問題，超市客訴多，最後全數下架，新加坡食品局甚至呼籲消費者不要吃黑心鳳梨，重創台灣鳳梨形象；當時農委會解釋，主要是因為金鑽鳳梨是比較容易受到寒害的品種，過往外銷大陸約3天可到，但到新加坡至少要7、8天，若低溫儲藏不順利，或船期受阻，時間拉長，就容易出現黑心問題。