手刀搶買！AllSaint首推限量超值福袋 2折價帶回經典皮衣

談到英倫時尚品牌AllSaints許多人都會想到其招牌的皮衣外套，幾乎任何造型都能搭配，因此每季都有新款，歷久不衰。不過動輒萬元以上的價格，想買卻要考慮再三，因此從今天起至4月12日，AllSaint提供限量20個超值福袋，以最低約2折的價格，讓人有機會把經典皮衣帶回家。

為了迎接夏日到來， AllSaints以向來受歡迎的Oppose錯位Logo為主視覺，推出三款實用百搭棉質托特包。同時還在官網獨家提供限量超值優惠包，內容物除了托特包，更會隨機出貨，連帽上衣、洋裝、襯衫，以及香水、項鍊等配件。其中還有人人都想要定價20,800元的Milo騎士皮衣和18,600元的Dalby女款騎士皮衣，更有機會獲得Arena尼龍後背包或是Ludivine牛皮斜背包等。總價值最高約29,500元，以優惠包不到5,000元的訂價相比，相當於能以1.7折就把百搭皮衣帶回家。

從今天起至4月12日，AllSaints提供限量20個超值優惠袋。圖／AllSaints提供

即使，無法如願以超值價格入手AllSaints皮衣，在總共限量20個的優惠包裡，至少都能獲得破萬元的商品或是或價值2,000元的優惠券。因此，一開賣後就部分尺碼就迅速斷貨。AllSaints表示所有優惠包都隨機出貨，僅能挑選頁面上所顯示的托特包顏色、及服裝尺寸，售完即止。