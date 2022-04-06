Blancpain聯手Sulubaaï基金會 打造海洋保護區愛珊瑚
自疫情延燒兩年多以來，人們赫然發現：有諸多的平凡事物或物資，其實都並非我們想像中的理所當然。海洋的保護刻不容緩，瑞士鐘表品牌寶珀（Blancpain）宣布，將與菲律賓的Sulubaaï環境基金會和當地社區合作，嘗試在菲律賓的班加塔蘭島（Pangatalan Island）和鯊魚鰭灣（Shark Fin Bay）周圍建立「海洋保護區」，進而還原當地海洋的生物多樣性。
珊瑚礁又有「「海中的熱帶雨林」之稱，提供海洋中約50,000萬種海底生物棲息。而菲律賓周遭海域擁有廣大的珊瑚礁，尤其珊瑚三角區（Coral Triangle）內的島嶼擁有世界上80%的珊瑚物種，益發凸顯該處海域的重要性。然而因為人類活動與地球暖化等種種因素，所以目前迫切需要當地的公眾投入，加以維護。
如何進行？Sulubaaï環境基金會首先與三個鄰近村莊合作，在班加塔蘭島與鯊魚鯺灣周邊開發了三個總面積達150公頃的「海洋保護區」，並由當地社區、政府部門與基金會組成的管理委員會共同監督；在保護區中，800個表面載有珊瑚碎片的人工結構將嘗試恢復珊瑚的棲息地，Sulubaaï環境基金會並同時針對當地社區居民與兩所大學學生的海洋保育意識進行宣導，讓社區漁民、知識份子都能在意識上，理解海洋、珊瑚保育的重要性。
事實上，這項專案僅是寶珀「心繫海洋」（Blancpain Ocean Commitment）系列活動中「海洋學院」（Sea Academy）的一項，品牌之所以花費諸多心力，或正因為品牌推出的五十噚（Fifty Fathoms）系列表款從1953年問世以來，帶領無數海洋愛好者深入水下，進而喚醒了保育、愛護之心。
五十噚（Fifty Fathoms）的命名，有別於常見的防水深度「公尺」，是因為五十噚換算成公尺約91.45、是1950年代時氣瓶潛水可潛入的最大深度。而新一代的五十噚腕表當然已隨人類的好奇心、工藝的演進而提升至更為精湛的層次，例如新款的五十噚深潛器（Bathyscaphe）腕表就採用了堅固、輕盈的二三級鈦金屬，單向旋轉的緞面打磨鈦金屬表圈內嵌緞面抛光陶瓷，將帶來更磨損、又可在水下清楚閱讀的時間刻度；表款使用的1315型自動上鍊機芯並具備五日動力儲存，防水深度也達300米，無論海灘戲水、水下一探珊瑚與小魚？盡皆游刃有餘。
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