獨／4月8日起 我銷日鳳梨零售不得低於每公斤300日圓

鳳梨即將進入「大出」盛產期，但外銷到目標市場日本的鳳梨問題不小，包括蟲害多、削價競爭等，讓農方頭痛；農委會通令各貿易商，從4月8日起，若外銷鳳梨在日本通路零售價格每公斤低於300日圓(含稅)者，本年將不予核發海外拓銷獎勵金，並將視情節輕重，停止補助1至2年。

今年農委會的鳳梨外銷獎勵金，包括歐美澳空運每公斤70元、海運每公斤15元；日本海空運每公斤8元、中東每公斤10元、香港每公斤4元、其他地區每公斤6元，另，貿易業者外銷收購裸果價格須達每公斤22元以上，除了補助運費，還有棧板作業加碼補助每公斤2元。

農委會國際處副處長林志鴻證實此事，他表示，不少貿易商、業者反映，因為在日本市場競爭激烈，有些業者削價競爭，為了維持我國金鑽鳳梨品質與聲譽，因此設定每公斤(含稅)300日幣售價為基準，零售售價低於這價格，就會依照情節不給予外銷獎勵。

林志鴻表示，上架的鳳梨有大有小，若以「顆」計算，標準難拿捏；因此以每公斤不得低於300元日幣為基準，台灣鳳梨的品質、甜酸比都遠比菲律賓的鳳梨好，價格當然不能訂得太低，是護品質也是維持台灣鳳梨的名聲。

到今年1月1至4月5日為止，我國鳳梨外銷1萬466.69公噸，外銷集中在日本市場，占了1萬62.66公噸，占目前總外銷量的96%；還未進入鳳梨盛產期，外銷日本的量已經超過去年的一半(1.8萬公噸)。

中部某貿易商表示，主要是因為量太多、太大，日本市場根本吃不下，也因此，上架的鳳梨價格，每個零售約在約300至400日幣左右(約台幣70至75元)，售價幾乎跟在台灣買的差不多，部分貿易商已經開始自主減量。

大量在尚未進入盛產期間的拉貨去日本，也仍出現黑心，蟲害嚴重，到日本頻燻蒸的問題，平均到日本薰蒸比例為三成，多至五成，甚至業界傳出有的貿易商出口，竟需要百分之百薰蒸。

林志鴻表示，薰蒸比例確實過高，因此以4月1日為分切點，要求業者回報 3/31(含)前燻蒸案件，回報總到貨貨櫃數、被燻蒸貨櫃數、檢出粉介殼蟲及鱗翅目(蛾類)各別貨櫃數，這些是已經發生的案件。

他表示，至於4月1日以後的出口鳳梨燻蒸案件，也需要回報，盡可能洽進口商釐清被燻蒸貨櫃對應的出口批次及被燻蒸原因，農委會的鳳梨外銷輔導團隊，可以協助追查原因以及協助改善，以控管出口日本的鳳梨品質；當然，掌握外銷狀況與資料，也不僅是靠業者回報，也會請駐日代表處協助蒐集日方統計與外銷狀況，不會只有單一訊息來源。