美戰迷注意！愛心版月光權杖造型悠遊卡4月7日預購開跑 7-ELEVEN獨家獨家首發

美戰迷又要陷入瘋狂了，月光權杖3D造型悠遊卡再度華麗變身，這次推出可以掛在脖子上當項鍊的輕巧造型「美少女戰士造型悠遊卡-月光權杖（愛心版）」，隨身帶著使用不怕挑戰恥度，自4月7日11時起於7-ELEVEN的ibon便利生活站開放獨家首發預購，每張售價590元，限時不限量，想買一定可以入手，但想早點開箱還是要拼手速才行。

悠遊卡公司發行美少女戰士系列卡片再添新成員，自2019年發行「美少女戰士-月光寶盒」、去年發行「美少女戰士-月光權杖（少女版）」到今年1月發行「美少女戰士-月光權杖（精裝版）」，每每都引發市場話題，「美少女戰士-月光權杖（精裝版）」更創下15分鐘賣出1萬隻的超狂紀錄。