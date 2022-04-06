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美戰迷注意！愛心版月光權杖造型悠遊卡4月7日預購開跑 7-ELEVEN獨家獨家首發

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
美少女戰士造型悠遊卡-月光權杖（愛心版）自4月7日11時起至4月13日於7-ELEVEN的ibon便利生活站獨家首發預購，每張售價590元，限時不限量。圖／悠遊卡公司提供
美少女戰士造型悠遊卡-月光權杖（愛心版）自4月7日11時起至4月13日於7-ELEVEN的ibon便利生活站獨家首發預購，每張售價590元，限時不限量。圖／悠遊卡公司提供

美戰迷又要陷入瘋狂了，月光權杖3D造型悠遊卡再度華麗變身，這次推出可以掛在脖子上當項鍊的輕巧造型「美少女戰士造型悠遊卡-月光權杖（愛心版）」，隨身帶著使用不怕挑戰恥度，自4月7日11時起於7-ELEVEN的ibon便利生活站開放獨家首發預購，每張售價590元，限時不限量，想買一定可以入手，但想早點開箱還是要拼手速才行。

悠遊卡公司發行美少女戰士系列卡片再添新成員，自2019年發行「美少女戰士-月光寶盒」、去年發行「美少女戰士-月光權杖（少女版）」到今年1月發行「美少女戰士-月光權杖（精裝版）」，每每都引發市場話題，「美少女戰士-月光權杖（精裝版）」更創下15分鐘賣出1萬隻的超狂紀錄。

這次悠遊卡公司再推出「美少女戰士造型悠遊卡-月光權杖（愛心版）」，讓美戰迷收藏品再添一件，權杖頭以愛心為造型，更顯可愛氣息。想要入手的粉絲，趕快訂下鬧鐘提醒，自4月7日11時起至4月13日於7-ELEVEN的ibon便利生活站獨家首發預購，每張售價590元，限時不限量，早點預購、早點取貨，不但具有收藏價值，掛在脖子上也相當實用。

美少女戰士造型悠遊卡-月光權杖（愛心版），權杖頭以愛心為造型，精巧尺寸可掛在脖子上攜帶使用。圖／悠遊卡公司提供
美少女戰士造型悠遊卡-月光權杖（愛心版），權杖頭以愛心為造型，精巧尺寸可掛在脖子上攜帶使用。圖／悠遊卡公司提供

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