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免費參加！蘋果WWDC22全球開發者大會6月6日線上見

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
今年的WWDC全球開發者大會將於6月6日至10日以全線上形式舉辦。圖／蘋果提供
今年的WWDC全球開發者大會將於6月6日至10日以全線上形式舉辦。圖／蘋果提供

蘋果稍早宣布，今年的WWDC全球開發者大會將於6月6日至10日再度以全線上形式舉辦，所有開發人員都可以免費參加。這將是從疫情爆發以來第3度以線上模式舉辦，同時，蘋果也宣布今年也將再次推出「Swift Student Challenge」學生挑戰賽，為年輕的學生開發者提供舞台，以Swift Playgrounds展現出他們的程式編碼技能。

有了前2年的成功經驗，WWDC22將展示iOS、iPadOS、macOS、watchOS和tvOS的最新創新，同時讓開發人員訪問蘋果工程師和新科技，學習如何打造更具突破性的應用程式和互動體驗。疫情之下，蘋果產品與使用者日常生活比以往更加密不可分，今年WWDC除了Keynote和State of the Union演講中宣布的內容，還將包括更多說明會、更多尖端學習實驗室、更多與與會者互動的數位休息室，以及更多在地化內容，使WWDC22成為真正的國際盛事。

今年同時也是第3年舉辦「Swift Student Challenge」學生挑戰賽，透過Swift Playgrounds這款適用於iPad和Mac、輕鬆學習寫程式語言的應用程式，世界各地想要加入「Swift Student Challenge」學生挑戰賽的學生們，只要自選有興趣的主題打造一個Swift Playgrounds計劃案，並在4月25日之前提交作品即可參與。

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