連假確診數天天狂飆 百貨受衝擊人流少3成

連假期間確診數持續破百，連假最後一天新增216例本土個案更是創新高，連日疫情確實也衝擊百貨連假來客，新光三越、遠東百貨、遠東SOGO百貨都表示連假來客、業績確實有受到疫情變化影響，人流對比去年同期少2～3成，以北區、南區最明顯。加上過往連假，民眾普遍習慣出遊，對都會型百貨來說，連假反而帶來的來客有限。

雖然目前防疫準則以「正常生活下積極抗疫」為新方向，但連日本土確診破百、各大媒體狂報確診足跡，確實也影響不少人出門意願。百貨業者透露，連假期間正值母親節檔期第一波，但不少消費者跟櫃姐透露，不想出門購物，所以櫃姐便透過熟客系統，拍商品、拍試穿照給主顧客，再傳購買連結，方便他們選購下單。

新光三越指出，連假期間業績及來客受天雨及疫情變化影響，業績較去年有些微差距，來客影響約兩成，其中北區及南區影響較明顯。但在名品及家用品受惠於母親節檔期獨家優惠及新品上市仍有不錯成長。新光三越也提醒，若因考量疫情避免出門的民眾，仍可透過新光三越App、熟客系統服務或skm online選購各項商品並同享母親節檔期優惠。

遠百表示，連假的確診數，對來客業績一定有衝擊。尤其大台北為共同生活圈，加上新北今日新增91例，對板橋大遠百、板橋中山店、寶慶店、信義A13雙北四個據點來客就有影響。以遠百全台據點來看，除了台中疫情個案少、竹北有新開店效益表現持續亮眼，北部、桃園與南部店都有受到疫情影響。

SOGO忠孝館因連假期間發生日本展確診案例，就算4月4日全館恢復營業，來客數也明顯受創，以台北店（忠孝、復興、敦化）來看，人流較去年同期少3成。