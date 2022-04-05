現省199！米塔炙燒牛排插旗桃園 指定套餐享免費升級

米塔集團旗下的牛排餐廳「米塔炙燒牛排專賣店」，將於4月6日正式進駐桃園遠百，開設全台第6間門市。為慶祝新店開幕，開幕首3日將推出指定主餐免費升級的方案，現省199元。另外還有消費滿500、送500的優惠活動，參與打卡活動，還可獲贈輕食3選1。

米塔集團旗下現擁有15個品牌，類型囊括義式料理、屋台料理、鍋物料理、休閒茶館、咖啡餐館等不同類型。其中「米塔炙燒牛排專賣店」，主打西式牛排料理，選用CHOICE等級的濕式熟成牛肉為主角，並且提供380度高溫的鑄鐵磁石，讓消費者可以自行DIY掌握生熟度。除了牛排之外，還有多種肉品可供選擇，包括「炙燒香蒜牛排」、「碳烤脆皮雞腿排」、「香煎比目魚排」都是店內的人氣餐點。套餐除了搭配有無限享用的自助吧外，亦可加價升級開胃前菜與沙拉。