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現省199！米塔炙燒牛排插旗桃園 指定套餐享免費升級

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
「米塔炙燒牛排專賣店」將於4月6日正式進駐桃園遠百。圖／米塔提供
「米塔炙燒牛排專賣店」將於4月6日正式進駐桃園遠百。圖／米塔提供

米塔集團旗下的牛排餐廳「米塔炙燒牛排專賣店」，將於4月6日正式進駐桃園遠百，開設全台第6間門市。為慶祝新店開幕，開幕首3日將推出指定主餐免費升級的方案，現省199元。另外還有消費滿500、送500的優惠活動，參與打卡活動，還可獲贈輕食3選1。

米塔集團旗下現擁有15個品牌，類型囊括義式料理、屋台料理、鍋物料理、休閒茶館、咖啡餐館等不同類型。其中「米塔炙燒牛排專賣店」，主打西式牛排料理，選用CHOICE等級的濕式熟成牛肉為主角，並且提供380度高溫的鑄鐵磁石，讓消費者可以自行DIY掌握生熟度。除了牛排之外，還有多種肉品可供選擇，包括「炙燒香蒜牛排」、「碳烤脆皮雞腿排」、「香煎比目魚排」都是店內的人氣餐點。套餐除了搭配有無限享用的自助吧外，亦可加價升級開胃前菜與沙拉。

將於4月6日開幕的米塔炙燒牛排專門店桃園遠百店，為品牌進駐遠東百貨集團的第3間門市、全台第6間門市。為慶祝新店開幕，4月6日至4月8日期間，凡點購「頂級熟成沙朗／菲力」即免費升級「豪華套餐」（價值199元）；另外凡消費滿500元，就贈送500元的品牌優惠券，送完為止。至4月30日前，參與按讚打卡活動，就可贈送「輕食3選1」（價值88元）。

米塔炙燒牛排專賣店桃園遠百店針對開幕推出一系列優惠方案。圖／米塔提供
米塔炙燒牛排專賣店桃園遠百店針對開幕推出一系列優惠方案。圖／米塔提供

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