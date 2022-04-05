健保卡逢3內用換啤酒！金色三麥二度挑戰玉山高

身份證對號碼抽、換美食的活動時有所聞，金色三麥近期宣布，過往大受好評的「尋找3麥人」再度強勢回歸，只是今年改為健保卡，除準備再度挑戰玉山高度，也要讓歡樂心情延續，每天都是跨年夜。

先前曾推出的證件對號贈酒活動頗受好評，根據金色三麥統計，去年共兌換出10萬杯啤酒，累計有五座玉山高度。而今年金色三麥則看準全民防疫的年度大趨勢，將證件定調為「健保卡」，只要至金色三麥內用消費並出示健保卡，一旦對中幾個「3」號，便能兌換幾杯350c.c啤酒，活動即日起至4月28日為止，外籍人士則可憑護照號碼兌換。

而健保卡如果沒有號碼3也不用氣餒，為鼓勵全民防疫，只要持完成三劑接種的小黃卡，內用同樣贈送一杯350c.c啤酒，無論下班小酌或朋友家人相聚，都可搜尋全台最近的金色三麥門市，成為健康、美味的「3麥人」。

唯活動需年滿18歲才能參加，並務必須攜帶健保卡或護照正本、影本無效，並限內用消費、每人每天限兌換乙次，50人以上訂位則不適用此一活動，更多細節，則可登入金色三麥官方網站或臉書粉絲專頁查詢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康