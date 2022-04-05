實體人流時好時壞 國際美妝重心轉線上百貨招商新解方

台北京站時尚廣場在B1打造綠美學專區，提供超過40個複合品牌；而永和比漾廣場透過新光三越旗下美妝選物店beauty STAGE即將在4月9日進駐開幕，帶進21支國際化妝品品牌，從中也可發現市場變化。全球美妝市場因疫情而發生了變化，國際美妝品牌現以衝刺電商為主，實體展店保守外，巴黎萊雅開架彩妝部分，更是收掉實體通路轉往電商。讓非大型連鎖型百貨，更難以招到國際美妝品牌，想要豐富美妝保養品項，找來百貨集團旗下自營美妝平台進駐，或是集結訴求自然有機的本土品牌，成為新解方。

全球疫情進入第三年，改變了許多生活與購物習慣，疫情緊張時，減少出門的人們更仰賴線上購物，實體門市人流動輒受疫情影響、時好時壞，這也讓通路、品牌，必須把更多力氣與資源，投注電商平台。

現在正值百貨母親節化妝品促銷檔期，不只百貨通路優惠較勁，各美妝品牌在自家電商、線上平台也是狂灑優惠，像是靠櫃時，櫃姐總會介紹加入官方LINE帳號了沒？加入就可獲得額外優惠。通路、品牌都在經營自家電商、App、官方社群帳號，專注吸引會員，都是為了把主顧客固牢牢。新光三越初夏購物節，更是主打會員在百貨據點、App、skm online，優惠不分線下、線上，都可同享檔期回饋。

新光三越旗下美妝選物店beauty STAGE，集結各大國際美妝品牌，主打年輕客層，有感興趣想要購入的品牌，可以先透過買小ml數入手體驗。也有消費者在Dcard分享在beauty STAGE購物經驗，因為櫃上是綜合品牌，同類型商品可以方便的一次性比較，也可請都用過的專櫃人員，給出中肯建議。

新光三越beauty STAGE目前在實體共有新光三越台北南西店、台中中港店、桃園新光影城、中和環球購物中心，以及4月9日即將開幕的永和比漾廣場。新光三越指出，beauty STAGE品牌成立以拓展新客源為主，今年下半年預計還有其他非新光三越體系的展店。

京站則往重視綠色生活、自然環保議題的使用者切入，在B1打造綠美學專區，櫃位包含首度進駐的expo BEAUTY、印花樂、O'right歐萊德、村山，以及原有的ANKEE CANDLE、阿原肥皂、綠藤生機等7個品牌。