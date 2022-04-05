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實體人流時好時壞 國際美妝重心轉線上百貨招商新解方

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
國際美妝品牌近來展店策略保守，投注更多資源在電商與線上平台。記者江佩君／攝影
國際美妝品牌近來展店策略保守，投注更多資源在電商與線上平台。記者江佩君／攝影

台北京站時尚廣場在B1打造綠美學專區，提供超過40個複合品牌；而永和比漾廣場透過新光三越旗下美妝選物店beauty STAGE即將在4月9日進駐開幕，帶進21支國際化妝品品牌，從中也可發現市場變化。全球美妝市場因疫情而發生了變化，國際美妝品牌現以衝刺電商為主，實體展店保守外，巴黎萊雅開架彩妝部分，更是收掉實體通路轉往電商。讓非大型連鎖型百貨，更難以招到國際美妝品牌，想要豐富美妝保養品項，找來百貨集團旗下自營美妝平台進駐，或是集結訴求自然有機的本土品牌，成為新解方。

全球疫情進入第三年，改變了許多生活與購物習慣，疫情緊張時，減少出門的人們更仰賴線上購物，實體門市人流動輒受疫情影響、時好時壞，這也讓通路、品牌，必須把更多力氣與資源，投注電商平台。

現在正值百貨母親節化妝品促銷檔期，不只百貨通路優惠較勁，各美妝品牌在自家電商、線上平台也是狂灑優惠，像是靠櫃時，櫃姐總會介紹加入官方LINE帳號了沒？加入就可獲得額外優惠。通路、品牌都在經營自家電商、App、官方社群帳號，專注吸引會員，都是為了把主顧客固牢牢。新光三越初夏購物節，更是主打會員在百貨據點、App、skm online，優惠不分線下、線上，都可同享檔期回饋。

新光三越旗下美妝選物店beauty STAGE，集結各大國際美妝品牌，主打年輕客層，有感興趣想要購入的品牌，可以先透過買小ml數入手體驗。也有消費者在Dcard分享在beauty STAGE購物經驗，因為櫃上是綜合品牌，同類型商品可以方便的一次性比較，也可請都用過的專櫃人員，給出中肯建議。

新光三越beauty STAGE目前在實體共有新光三越台北南西店、台中中港店、桃園新光影城、中和環球購物中心，以及4月9日即將開幕的永和比漾廣場。新光三越指出，beauty STAGE品牌成立以拓展新客源為主，今年下半年預計還有其他非新光三越體系的展店。

京站則往重視綠色生活、自然環保議題的使用者切入，在B1打造綠美學專區，櫃位包含首度進駐的expo BEAUTY、印花樂、O'right歐萊德、村山，以及原有的ANKEE CANDLE、阿原肥皂、綠藤生機等7個品牌。

當中誠品生活文創平台expo旗下美感生活概念店「expo BEAUTY」，就複合了逾40支品牌，包括MIT台灣在地製造的美妝保養、香氛等生活選物，也精選國際綠色友善品牌。像是北投產地認證百年溫泉皂；皮膚科名醫以柳丁、秋葵、海葡萄等台灣在地素材研發MIT面膜；紐西蘭獨有的麥蘆卡蜂蜜皂、日本媽媽最愛洗衣神物等逾千項特色商品。

新光三越旗下美妝選物店beauty STAGE，今年持續展店。圖／環球購物中心提供
新光三越旗下美妝選物店beauty STAGE，今年持續展店。圖／環球購物中心提供
誠品生活文創平台expo旗下「expo BEAUTY」進駐京站B1綠美學專區。圖／誠品提供
誠品生活文創平台expo旗下「expo BEAUTY」進駐京站B1綠美學專區。圖／誠品提供

品牌 環球購物中心 電商

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