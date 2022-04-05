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2022 WW表展／亨利慕時疾速者新作隱形黑大玩視覺迷藏
2022年首個高級鐘表精品展會「鐘表與奇蹟（Watches and Wonders）」表展，甫於日內瓦舉辦中。除了包含歷峰集團為主力的多個知名品牌，亦有不少獨立品牌如亨利慕時（H.Moser & Cie）也參與盛會，並在期間推出如開拓者（Pioneer）圓柱陀飛輪、疾速者（Streamliner）極黑腕表、勇創者（Endeavour）大三針萊姆綠概念表等新作，帶來非主流的美學新氣象。
勇創者（Endeavour）大三針萊姆綠概念腕表，其「萊姆綠」是琺瑯工匠混合三種不同色彩顏料所製造，並形成漸變的視覺效果，每個面盤的製作便須花上一小時之久，半透明的大明火琺瑯面盤更需經多達12次燒製工序，才能營造出獨特的「煙燻」效果。40毫米的精鋼表殼並搭配HMC 200自動機芯，機芯採用雙層游絲，訂價則為90萬元。
訴諸「複雜功能（complication）」的開拓者圓柱陀飛輪，最大特色便是使用圓柱形游絲、兩端並具備寶璣式曲線。相較於扁平式游絲，圓柱形游絲不易受震動影響、並擁有更好的縮放特性是其特色，過往僅極少數高級製表品牌有能力打造，讓開拓者圓柱陀飛輪腕表頗具收藏賣點；而表款使用的HMC 811鏤空機芯共由171個零件組成，其擺輪橋板並經手工倒角修飾，主夾板和橋板則經過炭灰色PVD鍍層，精緻、纖細，訂價272萬元。
壓軸的則有一枚概念款疾速者（Streamliner）極黑腕表，其表殼與表帶全數使用具高吸光特質的Vantablack®質材，讓表款在黑色背景下宛如隱形！但也由於表款極為脆弱，還未能實際配戴上手。亨利慕時並表示：正研究不同方法以加強其結構，至於明年、後年能否實際量產？且讓人拭目以待。
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