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2022 WW表展／亨利慕時疾速者新作隱形黑大玩視覺迷藏

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
亨利慕時（H.Moser & Cie）開拓者（Pioneer）圓柱陀飛輪，以其開放式面盤，讓人能從更多角度欣賞HMC 811鏤空機芯與圓柱形游絲的精緻造工。圖 / H.Moser & Cie提供
亨利慕時（H.Moser & Cie）開拓者（Pioneer）圓柱陀飛輪，以其開放式面盤，讓人能從更多角度欣賞HMC 811鏤空機芯與圓柱形游絲的精緻造工。圖 / H.Moser & Cie提供

2022年首個高級鐘表精品展會「鐘表與奇蹟（Watches and Wonders）」表展，甫於日內瓦舉辦中。除了包含歷峰集團為主力的多個知名品牌，亦有不少獨立品牌如亨利慕時（H.Moser & Cie）也參與盛會，並在期間推出如開拓者（Pioneer）圓柱陀飛輪、疾速者（Streamliner）極黑腕表、勇創者（Endeavour）大三針萊姆綠概念表等新作，帶來非主流的美學新氣象。

勇創者（Endeavour）大三針萊姆綠概念腕表，其「萊姆綠」是琺瑯工匠混合三種不同色彩顏料所製造，並形成漸變的視覺效果，每個面盤的製作便須花上一小時之久，半透明的大明火琺瑯面盤更需經多達12次燒製工序，才能營造出獨特的「煙燻」效果。40毫米的精鋼表殼並搭配HMC 200自動機芯，機芯採用雙層游絲，訂價則為90萬元。

訴諸「複雜功能（complication）」的開拓者圓柱陀飛輪，最大特色便是使用圓柱形游絲、兩端並具備寶璣式曲線。相較於扁平式游絲，圓柱形游絲不易受震動影響、並擁有更好的縮放特性是其特色，過往僅極少數高級製表品牌有能力打造，讓開拓者圓柱陀飛輪腕表頗具收藏賣點；而表款使用的HMC 811鏤空機芯共由171個零件組成，其擺輪橋板並經手工倒角修飾，主夾板和橋板則經過炭灰色PVD鍍層，精緻、纖細，訂價272萬元。

壓軸的則有一枚概念款疾速者（Streamliner）極黑腕表，其表殼與表帶全數使用具高吸光特質的Vantablack®質材，讓表款在黑色背景下宛如隱形！但也由於表款極為脆弱，還未能實際配戴上手。亨利慕時並表示：正研究不同方法以加強其結構，至於明年、後年能否實際量產？且讓人拭目以待。

亨利慕時（H.Moser & Cie）勇創者（Endeavour）大三針萊姆綠概念腕表，90萬元。圖 / H.Moser & Cie提供
亨利慕時（H.Moser & Cie）勇創者（Endeavour）大三針萊姆綠概念腕表，90萬元。圖 / H.Moser & Cie提供
結合Super-Luminova夜光塗料與陶瓷的Globolight®，同時運用在表盤時標與指針上。圖 / H.Moser & Cie提供
結合Super-Luminova夜光塗料與陶瓷的Globolight®，同時運用在表盤時標與指針上。圖 / H.Moser & Cie提供
雖然Vantablack®具有高吸光性宛如黑洞，但極其脆弱則是其另一特點，至於能否加以其他方法補充其剛性，讓表款有機會量產？令人格外期待。圖 / H.Moser & Cie提供
雖然Vantablack®具有高吸光性宛如黑洞，但極其脆弱則是其另一特點，至於能否加以其他方法補充其剛性，讓表款有機會量產？令人格外期待。圖 / H.Moser & Cie提供
亨利慕時（H.Moser & Cie）疾速者（Streamliner）極黑腕表，表殼與表帶全數使用極為脆弱但具有高吸光特質的Vantablack®材質，讓表款在全黑背景下宛如隱形。圖 / H.Moser & Cie提供
亨利慕時（H.Moser & Cie）疾速者（Streamliner）極黑腕表，表殼與表帶全數使用極為脆弱但具有高吸光特質的Vantablack®材質，讓表款在全黑背景下宛如隱形。圖 / H.Moser & Cie提供
勇創者（Endeavour）大三針萊姆綠概念腕表採用的HMC 200自動機芯，雙層游絲是其特點。圖 / H.Moser & Cie提供
勇創者（Endeavour）大三針萊姆綠概念腕表採用的HMC 200自動機芯，雙層游絲是其特點。圖 / H.Moser & Cie提供
HMC 811鏤空機芯使用了玫瑰金自動盤，並刻以H.Moser & Cie品牌字樣。圖 / H.Moser & Cie提供
HMC 811鏤空機芯使用了玫瑰金自動盤，並刻以H.Moser & Cie品牌字樣。圖 / H.Moser & Cie提供

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