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臺虎精釀二度聯名大甲媽「生啤嗨」與神同行

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
由於今年鎮瀾宮的遶境主題是為「同心」，臺虎生啤酒〈嗨〉的「2022大甲媽限定」聯名款的金屬瓶身也在銀色瓶身上賦予醒目的「同心」二字帶來熱情與信念的聯想。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：禁止酒駕、飲酒過量有礙健康
由於今年鎮瀾宮的遶境主題是為「同心」，臺虎生啤酒〈嗨〉的「2022大甲媽限定」聯名款的金屬瓶身也在銀色瓶身上賦予醒目的「同心」二字帶來熱情與信念的聯想。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：禁止酒駕、飲酒過量有礙健康

一年一度的大甲媽遶境進香即將從4月8日（農曆3月8日）晚間11點起駕，陸續「出巡」彰化、雲林、嘉義...最後並在4月17日「回鑾」台中大甲鎮瀾宮。而無論是在心中禮讚或實際參與，現在也有另類的參與方式：臺虎精釀今年再度與大甲鎮瀾宮合作、推出臺虎生啤酒〈嗨〉的「2022大甲媽限定」聯名款，透過風味與聯名啤酒、與神同行。

由於今年鎮瀾宮的遶境主題是為「同心」，臺虎生啤酒〈嗨〉的「2022大甲媽限定」聯名款的金屬瓶身也在銀色瓶身上，一半繪上老虎高舉廟宇的「禮讚」意念，另一面則賦予了醒目的草寫「同心」二字，並以紅色帶來熱情與信念的聯想。

於此同時，臺虎精釀並將去年曾發行的9.99調酒型啤酒「金桔的巨人」重新復刻。大量使用四季桔、並輔以柳丁蜜點綴的「金桔的巨人」，飽滿的酸甜柑橘香是風味主軸，並在去年9.99系產品中創下銷量冠軍，因此今年臺虎將之重新復刻上市。

即日起，包含「臺虎生啤大甲媽限定版 2022」、9.99系「金桔的巨人」，已從4月2開始，於全台7-Eleven與超市通路陸續上架；同時臺虎另提供「訂購滿12罐免運送到家」的「黑虎宅速配」啤酒外送服務，前提是：須年滿十八歲，並進行身份核對，疫情時刻即便不外出，也能在家中輕鬆享受微醺風味。更多資訊，則可登錄臺虎精釀Facebook粉絲專頁或官方網站。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

大量使用四季桔、並輔以柳丁蜜點綴的「金桔的巨人」，飽滿的酸甜柑橘香是風味主軸，並在去年9.99系產品中創下銷量冠軍，因此今年臺虎將之重新復刻上市。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：禁止酒駕、飲酒過量有礙健康
大量使用四季桔、並輔以柳丁蜜點綴的「金桔的巨人」，飽滿的酸甜柑橘香是風味主軸，並在去年9.99系產品中創下銷量冠軍，因此今年臺虎將之重新復刻上市。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：禁止酒駕、飲酒過量有礙健康
臺虎精釀今年再度與大甲鎮瀾宮合作、推出臺虎生啤酒〈嗨〉的「2022大甲媽限定」聯名款，透過風味與聯名啤酒、與神同行。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：禁止酒駕、飲酒過量有礙健康
臺虎精釀今年再度與大甲鎮瀾宮合作、推出臺虎生啤酒〈嗨〉的「2022大甲媽限定」聯名款，透過風味與聯名啤酒、與神同行。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：禁止酒駕、飲酒過量有礙健康
除了一面有今年遶境的「同心」主題，另一面則是福虎高舉廟宇的意念，象徵禮讚與崇敬。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：禁止酒駕、飲酒過量有礙健康
除了一面有今年遶境的「同心」主題，另一面則是福虎高舉廟宇的意念，象徵禮讚與崇敬。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：禁止酒駕、飲酒過量有礙健康

大甲媽 鎮瀾宮 遶境

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