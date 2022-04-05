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宜蘭人久等了 宜蘭首間「壽司郎」進駐站前商圈

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
壽司郎將於宜蘭開設「宜蘭站前店」。記者陳睿中／攝影
壽司郎將於宜蘭開設「宜蘭站前店」。記者陳睿中／攝影

宜蘭的民眾終於可以輕鬆吃到「壽司郎」了！來自日本的迴轉壽司「壽司郎」近期除了開設天母高島屋店，又即將首度進駐宜蘭站前商圈，插旗即將開幕的爾本購物廣場，未來可為宜蘭居民帶來更方便的用餐體驗。

「壽司郎」自1984年於大阪成立，主打價格平實的迴轉壽司，在日本擁有超過500間分店，並連續9年獲得日本迴轉壽司業的業績之冠，被譽為「日本第一迴轉壽司」。2018年6月時，壽司郎正式在台開幕，並且積極在台拓展版圖，目前包括雙北、桃園、新竹、台中、彰化、台南、高雄等地均有門市。2021年3月時，壽司郎更因為推出姓名對對碰的活動，造成全台「鮭魚之亂」，大大增添討論熱度。

壽司郎近期接連開設彰化金馬店、天母高島屋店，並且也將首度進軍宜蘭，在規劃中的「爾本購物廣場」開設「宜蘭站前店」，目前已經進入人才招募與裝修階段。未來待新店開幕後，勢必可為宜蘭居民帶來更便捷的選擇。

壽司郎 宜蘭 日本

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