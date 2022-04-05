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嘉義酒廠限量獨賣玉山老窖酒1天半完售 下手慢客人扼腕

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
台灣菸酒公司2022年版「玉山老窖酒」，4月1日起在嘉義酒廠獨賣，才1天半，1500瓶完售，許多客人清明連假到嘉義酒廠觀光工廠，買不到。圖／嘉義酒廠提供
台灣菸酒公司2022年版「玉山老窖酒」，4月1日起在嘉義酒廠獨賣，才1天半，1500瓶完售，許多客人清明連假到嘉義酒廠觀光工廠，買不到。圖／嘉義酒廠提供

老饕們敲碗許久的2022年版「玉山老窖酒」，台灣菸酒公司上月底公告，4月1日起在嘉義酒廠，以電話下單後匯款獨賣，數量有限，售完為止，結果才1天半，1500瓶完售，許多客人清明連假到嘉義酒廠觀光工廠，買不到。

嘉義酒廠說，玉山老窖酒受歡迎，有人一買就2箱，雖限量供應，但不限每人購買數量，不是飢餓行銷，全部1500瓶，1天半就完售，許多客人買不到抱怨，只好說抱歉，下次還有機會。

2022年版「玉山老窖酒」每瓶750毫升，售價750元，每箱12瓶，是嘉義酒廠的特色產品。嘉義酒廠1950年建立了台灣第一座專釀高粱酒的酒窖，專注於研製高粱酒，供銷國內外市場。

「玉山老窖酒」是由窖藏3年以上的甕藏陳年高粱酒中，嚴選酒質優異、風味卓越之高粱酒而成，屬於清香型態的陳年高粱酒。除傳承傳統工藝高粱酒特有的優美風味外，「玉山老窖酒」經歷在接近恆溫攝氏20度的酒窖中，以陶甕貯陳多年之後，酒質更加精進曼妙，香氣迷人。

「玉山老窖酒」的酒質優異、滴滴甘醇，口感柔順、醇和，酒體豐腴飽滿，識途老饕們每年經常是一箱、一箱地搬回家享用，每年發行後都隨即在短時間內便完售。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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台灣菸酒公司2022年版「玉山老窖酒」，4月1日起在嘉義酒廠獨賣，才1天半，1500瓶完售，許多客人清明連假到嘉義酒廠觀光工廠，買不到。圖／嘉義酒廠提供
台灣菸酒公司2022年版「玉山老窖酒」，4月1日起在嘉義酒廠獨賣，才1天半，1500瓶完售，許多客人清明連假到嘉義酒廠觀光工廠，買不到。圖／嘉義酒廠提供

玉山 嘉義 酒駕

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快下單！2022年版玉山老窖 4月1日起嘉義酒廠限量獨賣

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