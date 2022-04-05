「邊看邊吃」風潮吹進劇場 果陀首座餐廳劇場本周開吃

誰說劇場不准吃東西！過去總是正襟危坐的劇場，今年吹起「邊吃邊看」的風潮。3月試營運的台北表演藝術中心，特別為其中的「球劇場」設計開放民眾飲食的包廂；南村劇場則讓觀眾以小酒館形式欣賞外百老匯音樂劇LPC，成功開創一批新的上班族觀眾。果陀文創更將於周六推出台灣首個「餐廳劇場」，以餐廳為劇場量身打造情境式愛情喜劇「我們分手吧」，讓顧客一邊享用套餐一邊欣賞舞台劇。

果陀文創製作人陳郁敏表示，結合餐廳用餐與舞台劇的「餐廳劇場(Dinner theater)」 在歐美已是成熟的劇場產業。如北卡羅來納州的「穀倉」是美國歷史最悠久的的晚餐劇院，1964年便開「吃」，讓觀眾一邊欣賞百老匯規格的劇場演出，一邊享用牛排、自助餐。近年紐約與倫敦則出現沉浸式餐廳劇場，演員會在觀眾桌邊輕訴故事，搭配美食形成一種兼具共時性與親密性的觀演關係。

此次果陀文創與貳樓餐飲集團合作推出的首齣餐廳劇場作品「我們分手吧」，陳郁敏形容是「互動式餐飲劇場」—餐廳就是劇場、沒有台上台下之分。七名演員遊走貳樓餐廳各角落演出、走到桌邊和觀眾互動，並鼓勵觀眾互相討論劇中的愛情課題。她表示，劇本的長度跟享用一頓套餐的時間一樣，劇情的節奏配合上菜時間，甜點和飲料也結合劇情。

談到這波「邊吃邊看」的戲劇新風潮，陳郁敏認為，正襟危坐的傳統戲劇面臨新時代的挑戰，「戲劇應該是最具生活感的藝術型態，必須走回生活場域，跟觀眾產生互動」。有人擔心「邊吃邊看」影響看戲的專注，但她認為劇本無法吸引觀眾專心，才是劇場需要克服的挑戰；而和觀眾互動的餐廳劇場會產生一種感染力，「戲劇的誠懇和真實性會在那一刻湧現。」

然而，「邊看邊吃」其實應該算是另一種復古。根據考證，莎士比亞時代的倫敦劇場，觀眾看戲時不僅會喝啤酒，還會吃水果、堅果甚至是牡蠣等小點心。現代觀眾認知中的正統英國戲劇莎翁劇，當時的觀眾可是用「邊看邊吃」的輕鬆狀態親炙大師名作。