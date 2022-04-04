文策院董事長丁曉菁確診新冠肺炎 文策院：輕症留法休養

文策院董事長丁曉菁日前赴歐洲與國際影視知名單位洽談合作，自法國返國登機前遭驗出確診新冠肺炎。文策院表示，檢驗結果的第一時間，即聯絡台灣駐法代表處，以法國當地的程序因應。丁曉菁為輕症，僅有類似感冒之症狀，目前暫時留在原住宿地休養。

文策院表示，丁曉菁此次行程間鎖定國際影視知名單位進行業務拓展及洽談，建立產業資金、通路、人才的全球合作契機。返台上機前，包括董事長丁曉菁在內，共兩位同仁提供之 48 小時內的 PCR 篩檢結果為陽性。文策院於得知檢驗結果的第一時間，即聯絡台灣駐法代表處，以法國當地的程序因應，兩人目前皆為輕症，僅有類似感冒之症狀，目前皆暫時留在原住宿地休養。

因國際商旅限制已逐漸放寬，全球疫苗施打率已逐漸提升，文策院在考量台灣文化產業建立海外市場連結之合作機會，安排此行。該團行程為 3月 22日至 31日，行前每人皆需提供已施打三劑（含）以上之國際認可疫苗接種之證明。文策院感謝各界關心，將依照台、法兩地防疫規定，待檢驗結果符合上機規定後，即可返台。