2022春夏人氣香 熱賣前三名、玫瑰控與男友香必買出列

不分男女越來越多人重視身上散發的「味道」，透過選擇的香氛，可以代表一個人的個性與品味，香水可說是質感男女身上一個看不見的重要加分配件。居家時間怡人的味道，也有療癒自我的效果。療癒商機讓香氛聲勢持續高漲，春季香氛新品、新櫃帶動下，更是帶動業績大幅成長9成。

新光三越台北信義新天地指出，「香氛」在新品及新櫃帶動下業績大幅成長9成，香水類商品在初夏購物節開檔首三日即售出800件，擴香及蠟燭則售出250件。

根據新光三越信義店統計，新香上市就熱銷缺貨的香水界黑馬，以花果調香水打造沉浸式度假氛圍的「英倫香氛品牌JO MALONE地中海花園系列」及「diptyque限量杜桑系列」等最為熱銷，其中JO MALONE地中海花園系列地中海水仙香水(Sea Daffodil Cologne) 和地中海苦橙香水(Bitter Mandarin Cologne)，以及復刻回歸極受歡迎的合歡花香水(Silk Blossom Cologne)更是佔據熱銷排行TOP 3，首三日即售出破百件、全系列商品銷售破250件。

此外，信義店期間限定三大香氛新櫃也帶動話題及買氣，全台首間實體快閃櫃點，包括來自「英國的奢華護膚品牌ELEMIS」，以及擁有153年歷史的「義大利百年經典香氛ACCA KAPPA」，皆在A8 1樓限時快閃(即日起至6/30)，另外主打自然純粹的香氛品牌「PureWay拾粹」在A11 2樓推出。

喜歡玫瑰基調的鄉民，新光三越信義店也羅列三款熱銷「話題玫瑰香水」，包括「LANCÔME IDOLE唯我香水」、「LE LABO淡香精玫瑰31」與「 MFK愛戀玫瑰淡香精」，都是玫瑰控經典必買之作。男士香氛也是一大賣點，熱銷款有Chanel藍色男性香氛系列、DIOR的SAUVAGE曠野之心系列，以及帶有木質茶香的NOSE WAY Les Liquides Imaginaires液態創想Phantasma幻想之語，從活力少年到魅力熟男都能挑到讓人想擁抱的男友香。