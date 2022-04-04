2022春夏人氣香 熱賣前三名、玫瑰控與男友香必買出列

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聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新光三越台北信義新天地指出，香氛在新品及新櫃帶動下業績大幅成長9成。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地指出，香氛在新品及新櫃帶動下業績大幅成長9成。圖／新光三越提供

不分男女越來越多人重視身上散發的「味道」，透過選擇的香氛，可以代表一個人的個性與品味，香水可說是質感男女身上一個看不見的重要加分配件。居家時間怡人的味道，也有療癒自我的效果。療癒商機讓香氛聲勢持續高漲，春季香氛新品、新櫃帶動下，更是帶動業績大幅成長9成。

新光三越台北信義新天地指出，「香氛」在新品及新櫃帶動下業績大幅成長9成，香水類商品在初夏購物節開檔首三日即售出800件，擴香及蠟燭則售出250件。

根據新光三越信義店統計，新香上市就熱銷缺貨的香水界黑馬，以花果調香水打造沉浸式度假氛圍的「英倫香氛品牌JO MALONE地中海花園系列」及「diptyque限量杜桑系列」等最為熱銷，其中JO MALONE地中海花園系列地中海水仙香水(Sea Daffodil Cologne) 和地中海苦橙香水(Bitter Mandarin Cologne)，以及復刻回歸極受歡迎的合歡花香水(Silk Blossom Cologne)更是佔據熱銷排行TOP 3，首三日即售出破百件、全系列商品銷售破250件。

此外，信義店期間限定三大香氛新櫃也帶動話題及買氣，全台首間實體快閃櫃點，包括來自「英國的奢華護膚品牌ELEMIS」，以及擁有153年歷史的「義大利百年經典香氛ACCA KAPPA」，皆在A8 1樓限時快閃(即日起至6/30)，另外主打自然純粹的香氛品牌「PureWay拾粹」在A11 2樓推出。

喜歡玫瑰基調的鄉民，新光三越信義店也羅列三款熱銷「話題玫瑰香水」，包括「LANCÔME IDOLE唯我香水」、「LE LABO淡香精玫瑰31」與「 MFK愛戀玫瑰淡香精」，都是玫瑰控經典必買之作。男士香氛也是一大賣點，熱銷款有Chanel藍色男性香氛系列、DIOR的SAUVAGE曠野之心系列，以及帶有木質茶香的NOSE WAY Les Liquides Imaginaires液態創想Phantasma幻想之語，從活力少年到魅力熟男都能挑到讓人想擁抱的男友香。

國際精品齊聚的SOGO復興館，在B1的香氛殿堂美妝業態的亮眼之作，母親節化妝品檔期，diptyque 2022杜桑系列與JO MALONE櫻花系列新品都將是帶動香氛業績的成長動力，紓壓香氛也被SOGO認為是今年五大重點買氣之一，且不只香水，從居家療癒香氛到頭皮養護紓壓、沐浴保養，都是消費者熱衷選購的項目。

Chanel藍色男性清新香氛噴霧150ml 2,800元。圖／新光三越提供
Chanel藍色男性清新香氛噴霧150ml 2,800元。圖／新光三越提供
PURE WAY Maître Parfumeur et Gantier Bahiana 120ml 5,700元。圖／新光三越提供
PURE WAY Maître Parfumeur et Gantier Bahiana 120ml 5,700元。圖／新光三越提供
MFK愛戀玫瑰淡香精70ml 6,000元。圖／新光三越提供
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Jo Malone London合歡花香水50ml 3,700元、100ml 5,450元。圖／新光三越提供
Jo Malone London合歡花香水50ml 3,700元、100ml 5,450元。圖／新光三越提供
diptyque 2022限量杜桑淡香精75ml 5,000元。圖／新光三越提供
diptyque 2022限量杜桑淡香精75ml 5,000元。圖／新光三越提供
LE LABO淡香精玫瑰31 100ml 9,400元。圖／新光三越提供
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