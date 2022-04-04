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買6送3！桂冠極濃花生、芝麻冰淇淋 還有楊枝甘露口味
隨著氣溫回暖，曾於去年首度推出冰品的「桂冠」，今年再以自家的招牌口味為基礎，改款推出「極濃芝麻冰淇淋」、「極濃花生冰淇淋」，還有港式甜點風味「楊枝甘露冰淇淋」，4月12日前，還可享「買6送3」的限時優惠。
桂冠去年首度跨足冰品市場，推出「桂冠冰菓室」系列，不僅推出冰淇淋，還有外皮嫩彈的「冰淇淋大福」系列。今年桂冠冰菓室改款推出3款冰淇淋。「極濃芝麻冰淇淋」以濃厚芝麻奶冰為基底，並選用特級黑芝麻仁，透過低溫研磨技術完整釋放芝麻香氣；「極濃花生冰淇淋」則使用花生奶冰為基底，並使用台灣9號花生製成的花生醬增添香氣。至於「楊枝甘露冰淇淋」使用愛文芒果奶冰為基底，並融入紅柚果肉、椰奶，帶來消暑的酸甜滋味。3款冰淇淋也都加上QQ白玉增添咀嚼口感，每杯售價59元。
為慶祝新品上市，桂冠電商平台至4月12日前，3款冰淇淋可享「買6送3」的限時優惠，提供5款組合可供選擇。活動期間購買其他商品，輸入折扣碼「MYLA00008」整筆訂單享8折優惠。
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