快訊

桃園+15足跡曝光！遍及7區賣場、超商、藥局

沒打第3劑疫苗！本土增1名「中症患者」為20多歲年輕人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

買6送3！桂冠極濃花生、芝麻冰淇淋 還有楊枝甘露口味

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
桂冠新推出「極濃芝麻冰淇淋」、「極濃花生冰淇淋」、「楊枝甘露冰淇淋」，每杯59元。圖／桂冠提供
桂冠新推出「極濃芝麻冰淇淋」、「極濃花生冰淇淋」、「楊枝甘露冰淇淋」，每杯59元。圖／桂冠提供

隨著氣溫回暖，曾於去年首度推出冰品的「桂冠」，今年再以自家的招牌口味為基礎，改款推出「極濃芝麻冰淇淋」、「極濃花生冰淇淋」，還有港式甜點風味「楊枝甘露冰淇淋」，4月12日前，還可享「買6送3」的限時優惠。

桂冠去年首度跨足冰品市場，推出「桂冠冰菓室」系列，不僅推出冰淇淋，還有外皮嫩彈的「冰淇淋大福」系列。今年桂冠冰菓室改款推出3款冰淇淋。「極濃芝麻冰淇淋」以濃厚芝麻奶冰為基底，並選用特級黑芝麻仁，透過低溫研磨技術完整釋放芝麻香氣；「極濃花生冰淇淋」則使用花生奶冰為基底，並使用台灣9號花生製成的花生醬增添香氣。至於「楊枝甘露冰淇淋」使用愛文芒果奶冰為基底，並融入紅柚果肉、椰奶，帶來消暑的酸甜滋味。3款冰淇淋也都加上QQ白玉增添咀嚼口感，每杯售價59元。

為慶祝新品上市，桂冠電商平台至4月12日前，3款冰淇淋可享「買6送3」的限時優惠，提供5款組合可供選擇。活動期間購買其他商品，輸入折扣碼「MYLA00008」整筆訂單享8折優惠。

以經典港式甜點為基礎的「楊枝甘露冰淇淋」。圖／桂冠提供
以經典港式甜點為基礎的「楊枝甘露冰淇淋」。圖／桂冠提供
以特級黑芝麻仁製作的「極濃芝麻冰淇淋」。圖／桂冠提供
以特級黑芝麻仁製作的「極濃芝麻冰淇淋」。圖／桂冠提供
帶有濃郁花生香氣的「極濃花生冰淇淋」。圖／桂冠提供
帶有濃郁花生香氣的「極濃花生冰淇淋」。圖／桂冠提供

冰淇淋 桂冠 冰品

延伸閱讀

他讚好市多貝果便宜又好吃 網友推一口味「冷凍庫必備」

金門金寧鄉「落花生」體驗 親子樂當一日農夫

全家便利商店、「再睡5分鐘」跨界聯名！首度一次推4款Fami!ce霜淇淋　還有5款茶飲

兒童節玩創意！金門辦造型冰淇淋人氣票選等你來挑戰

相關新聞

2022春夏人氣香 熱賣前三名、玫瑰控與男友香必買出列

不分男女越來越多人重視身上散發的「味道」，透過選擇的香氛，可以代表一個人的個性與品味，香水可說是質感男女身上一個看不見的...

買6送3！桂冠極濃花生、芝麻冰淇淋 還有楊枝甘露口味

隨著氣溫回暖，曾於去年首度推出冰品的「桂冠」，今年再以自家的招牌口味為基礎，改款推出「極濃芝麻冰淇淋」、「極濃花生冰淇淋...

雙月「奢華干貝燉雞湯」新登場 滿額抽蘭城晶英住宿

以養生雞湯為招牌的「雙月食品社」，本季推出新品「奢華干貝燉雞湯」，將雞湯搭配溫體仿土雞肉、小干貝，一次就能享受海陸食材帶...

竹子湖花季限定春遊 4月7日起10人成團千元有找

戶外踏青「微出遊」正夯，台北市政府產業發展局、北投區農會及湖田社區發展協會推出竹子湖海芋季的「小旅行」及「花田餐桌」活動...

SOGO日本展爆確診後 新光三越韓國展今起調整試吃方式

遠東SOGO百貨忠孝館日本展參展廠商工作人員有6名確診，昨日SOGO忠孝館已全館停業一天進行大清消，日本展也提前撤展，並...

觀葉植物夯 學者：植物有沉靜、陪伴與穩定力量

國立屏東科技大學景觀暨遊憩管理研究所助理教授廖曼利說，疫情時代，家中種植植物，帶來心理滿足、平靜或成就感。種植植物不需追...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。