竹子湖花季限定春遊 4月7日起10人成團千元有找

戶外踏青「微出遊」正夯，台北市政府產業發展局、北投區農會及湖田社區發展協會推出竹子湖海芋季的「小旅行」及「花田餐桌」活動。產發局表示，竹子湖小旅行10人成團千元有找，4月7日起每周二及每周四上午9時30分在竹子湖入口停車場集合出發；另外，體驗竹子湖花田餐桌，即日起採預約制。

產發局表示，竹子湖「小旅行」將於4月7日啟程，串連竹子湖熱門旅遊景點、農園風味餐、採海芋及花藝擺飾DIY等豐富內容，規劃季節限定一日遊程，帶大家深入看見竹子湖春季魅力，於每周二及每周四上午9時30分在竹子湖入口停車場集合出發，報名費用每人千元有找，可電洽北投區農會報名，10人即可成團，來趟竹子湖放鬆之旅。

產發局表示，竹子湖「花田餐桌」，由「財福海芋園」、「大梯田花卉生態農園」及「曹家花田香」三家農園特別與花藝設計師古文旻Ku Flower團隊合作，花藝設計結合農園的自然資源及花卉特色，今年以純白海芋色調為主，加入森林裡的蕨類、樹枝元素為輔，呈現白海芋的優雅之美，營造出精緻浪漫的花田餐桌氛圍，搭配各農園餐桌特色餐點、花藝DIY及採花體驗，安排賞花、賞山景專屬VIP座位區，是約會浪漫滿點的好選擇，活動採預約制名額有限。