SOGO日本展爆確診後 新光三越韓國展今起調整試吃方式

遠東SOGO百貨忠孝館日本展參展廠商工作人員有6名確診，昨日SOGO忠孝館已全館停業一天進行大清消，日本展也提前撤展，並安排所有員工共800多人企業快篩。有了SOGO日本展的案例後，正在進行中的新光三越台北南西店韓國展也機動調整，今起不再提供開放式試吃，改提供「試吃包」，會各別單獨包袋提供給民眾試吃，除了更衛生，也避免民眾在現場即拉下口罩試吃或邊走邊吃。

無法出國的時候，百貨日本展與韓國展等異國美食展，更是大受民眾喜愛，SOGO日本展更是招牌，每檔最多甚至可吸引十萬人造訪。SOGO日本展有6名參展工作人員確診，讓北市衛生局昨日發送逾7萬封細胞簡訊給足跡重疊者。

雖然法令目前並未禁止賣場提供試吃，但有了SOGO的案例後，新光三越也機動調整試吃方式，新光三越台北南西店韓國展今起不再提供開放式試吃，若民眾有試吃需求，已請廠商配合提供各別包袋試吃。此舉也可避免民眾在現場即脱罩試吃，可以拿著試吃包或其他食物，在立食區試吃。另外，參展廠商工作人員皆採員工單一出入口進出，也更嚴實查核工作人員有無確實量溫。