觀葉植物夯 學者：植物有沉靜、陪伴與穩定力量

國立屏東科技大學景觀暨遊憩管理研究所助理教授廖曼利說，疫情時代，家中種植植物，帶來心理滿足、平靜或成就感。種植植物不需追求特殊造型，價格多是人為炒作，植物就是大自然，從自己喜歡的、好種植開始，就是最好的起點，「看到植物生長，冒出小芽、開花，感受生命令人驚奇」，植物的沉靜力很強，會讓人在不知不覺中有穩定的力量。

廖曼利說，疫情影響在家時間變多，新冠肺炎疫情一年後，美國針對市場趨勢調查研究，疫情讓實體店面關閉，但網路做觀葉植物，園藝、疏菜飆升。她分析，觀葉植物夯，加上網路普及與各式新品種引進，民眾在社群媒體分享種植觀葉植物心得，社群網路集結力量，訊息接收快速，蔚為風潮。

廖曼利是美國園藝治療協會註冊認證園藝治療師，她說，國外學者提出看法，疫情當下，多數人對平日熟悉事物無法掌控，變得恐慌、不確定感強烈，當在家中有一處小小的花園、陽台種植植物，觀察植物四季成長，給予穩定人心力量。

廖曼利說，植物有其生命周期，在大自然中與人一樣，照顧植物過程也反思生命現象。她曾遇到一名接連遭遇喪子之痛的婦人，透過每天到菜園種菜過程，度過悲傷。也有學生種植物，將植物當作好朋友傾吐心聲，跟它對話，這名學生種植的植物，是全班同學中最早發芽的，「植物陪伴力量很大」。