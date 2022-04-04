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清明節就要吃潤餅！不管包香腸或是生菜 各式特色潤餅都在這裡
皮Q富有韌性的潤餅皮，配上不同餡料，帶出不同的美妙滋味！
台北市/中正區
位於南機場夜市的松青潤餅，潤餅皮很有嚼勁且不會因為濕潤的餡料而影響口感，就算買回家也依然美味！（MENU美食誌lizzz_foodie提供）
新北市/板橋區
位於板橋江子翠的在地排隊銅板美食，特別的是咖哩口味的高麗菜，咖哩口味不會太濃但會讓人更加有食慾，滿滿的餡料，吃起來味道剛好不死鹹。（MENU美食誌Wise Cheng提供）
新竹市/北區
位於新竹城隍廟口，已傳承第5代的潤餅店。潤餅皮薄卻Q彈富有韌性，包覆著豆干、蛋酥、蘿蔔乾、韭菜、高麗菜、豆芽菜、花生粉等料，吃起來清爽香甜、份量十足。
（MENU美食誌李輝勾提供）
台北市/信義區
Anna提供）
新北市/板橋區
Kelly😋吃貨日常提供）
宜蘭縣/礁溪鄉
Tina提供）
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