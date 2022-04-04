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運勢大洗牌！清明過後這生肖獨攬好運

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清明節就要吃潤餅！不管包香腸或是生菜 各式特色潤餅都在這裡

聯合新聞網 / MENU美食誌

皮Q富有韌性的潤餅皮，配上不同餡料，帶出不同的美妙滋味！

吾旺再季 潤餅捲專賣(原松青潤餅)

台北市/中正區

位於南機場夜市的松青潤餅，潤餅皮很有嚼勁且不會因為濕潤的餡料而影響口感，就算買回家也依然美味！（MENU美食誌lizzz_foodie提供）

源珍潤餅捲

新北市/板橋區

位於板橋江子翠的在地排隊銅板美食，特別的是咖哩口味的高麗菜，咖哩口味不會太濃但會讓人更加有食慾，滿滿的餡料，吃起來味道剛好不死鹹。（MENU美食誌Wise Cheng提供）

郭家元祖潤餅

新竹市/北區

位於新竹城隍廟口，已傳承第5代的潤餅店。潤餅皮薄卻Q彈富有韌性，包覆著豆干、蛋酥、蘿蔔乾、韭菜、高麗菜、豆芽菜、花生粉等料，吃起來清爽香甜、份量十足。

（MENU美食誌李輝勾提供）

阿弘潤餅

台北市/信義區

位於東湖市場，商品有傳統潤餅也有生菜沙拉卷類的，口味選擇很多，傳統潤餅還有提供3種免費調味，辣味、咖哩與芥末，吃起來清爽鮮甜且皮薄帶有韌性。（MENU美食誌Anna提供）

潤餅捲

新北市/板橋區

在板橋一間沒有店名的潤餅，招牌上只寫著「潤餅捲」。潤餅皮口感是屬於薄Q的，從第一口吃到最後一口都能吃到餡料，整體來說餡料飽滿，清爽不膩口。（MENU美食誌Kelly😋吃貨日常提供）

礁溪香腸伯

宜蘭縣/礁溪鄉

另類新吃法將潤餅皮和大腸包小腸包在一起，涮上特製的醬汁，再灑上香菜，脆口的潤餅皮和香腸滲出的肉汁，再加上糯米腸的Q軟口感，吃得好滿足！（MENU美食誌Tina提供）

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美食誌 潤餅

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