快訊

殺300平民「布查屠夫」曝光 俄指揮官戰前上教堂祈禱

不斷更新／本土+281再創新高！各縣市都有名店中鏢 確診足跡圖一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠島6間必吃的在地人氣美食！海草冰、海鮮、吐司 讓你消夜吃好吃滿

聯合新聞網 / MENU美食誌

這篇收藏起來，綠島吃好拍滿的秘訣都在這裡！

綠島小叮噹黑糖海草冰

南寮118之1號

綠島不能錯過特有的海草冰！必吃帶有海草纖維的海草冰，手工的Q彈海草蒟蒻、香濃的地瓜湯圓，一口吃下暑氣全消，口感清爽不甜膩！（MENU美食誌Candy Hsun提供）

梅花鹿專賣店

南寮村205-1號

招牌美食鹿蛋燒，擁有可愛的梅花鹿造型，爆漿的內餡一口咬下，紮實微甜的口感。有原味、巧克力、檸檬白巧克力、起司、牛奶糖以及每日限定口味可以選擇。（MENU美食誌台中美食x姍姍來食提供）

SeeSeaToast 熱壓吐司

環島公路

可愛的小丑魚造型熱壓吐司，內餡豐富飽滿又紮實，必點限量口味的燻雞皮蛋起司，皮蛋搭配上燻雞和牽絲起司，獨特的口感讓人一吃就愛上。

（MENU美食誌Tammy Chou提供）

只有海 島嶼風格餐廳

環島公路

每日堅持選用綠島新鮮海魚製作生魚片丼飯，必點招牌今日海鮮丼，一整碗鋪在飯上的繽紛海鮮，鮮甜海味讓人忍不住食指大動！（MENU美食誌肉球提供）

流浪‧綠境 OASIS

中寮46號

網美必訪的酒吧，怎麼拍怎麼美！有美麗的白色帳篷，搭配橙黃色的小燈泡，在這裡度過浪漫的綠島之夜，若運氣好的話，還能遇到可愛的店貓！（MENU美食誌YU提供）

綠島派吃所

南寮存檔9鄰102之8

雪花冰口感超綿密且味道濃郁，多種口味可以挑選，還有必點老闆自己煮自己現打的超大杯綠豆冰沙，喝完飽足感十足！（MENU美食誌

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

以上資訊由MENU美食誌提供，想接收即時美食消息，歡迎搜尋MENU美食誌app！

你還有其他更推薦店家？來下載MENU美食誌加入我們，搜尋你附近的各種美食，或是上傳美食心得跟我們分享！

美食誌 綠島 梅花鹿

延伸閱讀

歡迎光臨「台韓夜市」！道地食器帶回家，跟著3COINS在家體驗偽出國的氛圍

長棍麵包和吐司誰熱量低？ 營養師破迷思：這樣吃才不容易胖

影／逾千名遊客要去綠島 鄉長：船班增班後仍有空位

野柳國小解說秀成果 午餐體驗多元文化美食

相關新聞

穿紅衣吃王品「原燒套餐享85折」！再送500張「5折券」

為拓展年輕客群，王品集團旗下燒肉「原燒」近期積極進行改裝轉型，為慶祝本月台北林森北店、新北三重龍門店都重新改裝開幕，4月...

滿滿的小新！藏壽司首間「蠟筆小新門市」打卡抽抱枕

才推出「蠟筆小新扭蛋」的日系迴轉壽司「藏壽司」又有新花樣！自4月8日起，藏壽司中山南西店化身為首間「小新特色聯名店」，從...

限定草編包太可愛！SAINT LAURENT編織春夏浪漫巧入手

除了柔軟珍貴的皮革，天然的植物素材總能帶來春夏、島嶼或海灘的生意盎然。SAINT LAURENT推出新款限定草編包款，包...

時尚防疫配件─ 咻咻噴瓶 專利旋轉開蓋、萬用分裝不怕外漏

你也遇過隨身攜帶的消毒液噴瓶太佔空間，或設計不良導致外漏的情況嗎？ 台灣設計品牌「九磨設計」，嚴選台灣工廠製造，推出一款兼顧使用與時尚體驗的「咻咻噴瓶」，一體成形的設計由全金屬製作，搭配專利旋轉開關，咻咻一聲。解決了非使用時誤壓按鈕液體噴灑的風險，每一噴的劑量則是剛剛好，達到避免浪費的效果。

MagSafe 行動電源新選擇！倍加能Prelude SE 支架行動電源

後疫情時代，隨著許多工作與生活方式的轉變，美國無線充電品牌BEZALEL 倍加能搶先推出將無線行動電源結合支架與20W快充功能的「Prelude SE」，主攻台灣市場，成為亞洲第一站。

HAPPY GO Pay攜手20家銀行 母親節檔期點數回饋最高18倍

振興五倍券使用期限進入尾聲，加上迎接百貨上半年大檔期母親節的到來，HAPPY GO Pay本月起大動作首度聯手20家銀行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。