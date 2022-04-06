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綠島6間必吃的在地人氣美食！海草冰、海鮮、吐司 讓你消夜吃好吃滿
這篇收藏起來，綠島吃好拍滿的秘訣都在這裡！
南寮118之1號
綠島不能錯過特有的海草冰！必吃帶有海草纖維的海草冰，手工的Q彈海草蒟蒻、香濃的地瓜湯圓，一口吃下暑氣全消，口感清爽不甜膩！（MENU美食誌Candy Hsun提供）
南寮村205-1號
招牌美食鹿蛋燒，擁有可愛的梅花鹿造型，爆漿的內餡一口咬下，紮實微甜的口感。有原味、巧克力、檸檬白巧克力、起司、牛奶糖以及每日限定口味可以選擇。（MENU美食誌台中美食x姍姍來食提供）
環島公路
可愛的小丑魚造型熱壓吐司，內餡豐富飽滿又紮實，必點限量口味的燻雞皮蛋起司，皮蛋搭配上燻雞和牽絲起司，獨特的口感讓人一吃就愛上。
（MENU美食誌Tammy Chou提供）
環島公路
每日堅持選用綠島新鮮海魚製作生魚片丼飯，必點招牌今日海鮮丼，一整碗鋪在飯上的繽紛海鮮，鮮甜海味讓人忍不住食指大動！（MENU美食誌肉球提供）
中寮46號
南寮存檔9鄰102之8
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