綠島6間必吃的在地人氣美食！海草冰、海鮮、吐司 讓你消夜吃好吃滿

你也遇過隨身攜帶的消毒液噴瓶太佔空間，或設計不良導致外漏的情況嗎？ 台灣設計品牌「九磨設計」，嚴選台灣工廠製造，推出一款兼顧使用與時尚體驗的「咻咻噴瓶」，一體成形的設計由全金屬製作，搭配專利旋轉開關，咻咻一聲。解決了非使用時誤壓按鈕液體噴灑的風險，每一噴的劑量則是剛剛好，達到避免浪費的效果。

2022-04-06 16:20