4月4日限定！麥當勞「免費送兒童繪本」再加碼優惠券

4月4日就是一年一度的「兒童節」。麥當勞今年首度於兒童節舉行限時1天的「麥麥共讀日」活動，凡購買指定套餐，就可免費獲得曾獲得「義大利波隆那兒童書展拉加茲獎」故事類首獎的繪本「HOME」還有獨家優惠券。藉由共讀、共玩、共食的方式，讓親子間的陪伴更具意義。

根據調查，台灣有21.8%的孩子「沒有在生活裡感到快樂」，其中學校、家庭與兒童的幸福感關聯度最高。因此麥當勞本次特別舉辦「麥麥共讀日」活動，藉此鼓勵親子共讀，讓家長透過繪本，開啟親子之間的對話。

本次麥當勞所挑選的「HOME」為插畫家林廉恩的作品，曾經獲得童書界最高榮譽「2021義大利波隆那兒童書展拉加茲獎」的故事類首獎，也曾獲得第45屆金鼎獎兒童及少年圖書獎與多個海內外獎項。內容取材自生活中的素材，組成各種家的面貌，引領讀者一同感受家的美好。