快訊

基隆+39最新足跡 民謠小吃、酒吧入列

疫苗接種放寬匡列？ 陳時中「有在研議」

色彩更亮眼 adidas x Marimekko第三次聯名系列登場！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
adidas和芬蘭設計師品牌Marimekko再次推出限量聯名系列，以相較於前兩次合作更豐富的色彩組合，呈現兩品牌標誌性的設計風格。圖／Marimekko提供
adidas和芬蘭設計師品牌Marimekko再次推出限量聯名系列，以相較於前兩次合作更豐富的色彩組合，呈現兩品牌標誌性的設計風格。圖／Marimekko提供

百花盛開的春季，adidas和芬蘭設計師品牌Marimekko再次推出限量聯名系列，以相較於前兩次合作更豐富的色彩組合，呈現兩品牌標誌性的設計風格，帶來兼具機能性和時尚感的全新品項。

這次是adidas和Marimekko第三度合作，主要以鮮明配色呈現極具代表性的Unikko印花和Marimekko經典標誌，並結合adidas先進效能科技打造可以吸濕排汗、保持乾爽的AEROREADY面料製成，提升穿著的舒適與便利性。更以環保材質打造主打款式，以協助減少塑膠污染。

全系列商品涵蓋多種領域的運動服飾，包括自行車、瑜珈、跑步、訓練和戶外活動，同時也提供adidas x Marimekko Ultraboost等各式鞋款，另外還有進階adidas x Marimekko兒童造型和配件。​

這次adidas x Marimekko聯名系列僅於台灣adidas限定通路販售，相關販售資訊請洽台灣adidas。

全系列商品涵蓋多種領域的運動服飾，包括自行車、瑜珈、跑步、訓練和戶外活動，同時也提供adidas x Marimekko Ultraboost等各式鞋款等。圖／Marimekko提供
全系列商品涵蓋多種領域的運動服飾，包括自行車、瑜珈、跑步、訓練和戶外活動，同時也提供adidas x Marimekko Ultraboost等各式鞋款等。圖／Marimekko提供
adidas和芬蘭設計師品牌Marimekko再次推出限量聯名系列，以相較於前兩次合作更豐富的色彩組合，呈現兩品牌標誌性的設計風格。圖／Marimekko提供
adidas和芬蘭設計師品牌Marimekko再次推出限量聯名系列，以相較於前兩次合作更豐富的色彩組合，呈現兩品牌標誌性的設計風格。圖／Marimekko提供
全系列商品涵蓋多種領域的運動服飾，包括自行車、瑜珈、跑步、訓練和戶外活動，同時也提供adidas x Marimekko Ultraboost等各式鞋款等。圖／Marimekko提供
全系列商品涵蓋多種領域的運動服飾，包括自行車、瑜珈、跑步、訓練和戶外活動，同時也提供adidas x Marimekko Ultraboost等各式鞋款等。圖／Marimekko提供
全系列商品涵蓋多種領域的運動服飾，另外還有進階adidas x Marimekko兒童造型和配件。圖／Marimekko提供
全系列商品涵蓋多種領域的運動服飾，另外還有進階adidas x Marimekko兒童造型和配件。圖／Marimekko提供

adidas 標誌 品牌

延伸閱讀

調節身心的全球運動！ 最適合「瑜珈初學者」的7種入門完整介紹

季前與adidas合約期滿 拉文宣佈新代言球鞋品牌

俄前往歐盟僅存路徑 芬蘭列車27日後暫停服務

與強權接壤1千公里「為最壞情況作準備」芬蘭前總理公開俄羅斯威脅生存術

相關新聞

色彩更亮眼 adidas x Marimekko第三次聯名系列登場！

百花盛開的春季，adidas和芬蘭設計師品牌Marimekko再次推出限量聯名系列，以相較於前兩次合作更豐富的色彩組合，...

炸物、比薩配鬆餅！5間「日系野餐料理」　加碼送飲料

春天到來，許多人選擇在大自然中享受野餐樂趣。慕里諾集結旗下的勝政豬排、勝勢豬排、杏桃鬆餅屋、BEPPIN、SPIGA P...

胸前深V開到肚臍 席安娜米勒超辣褲裝現身吉米法倫節目

英國女星席安娜米勒（Sienna Miller）最近參加吉米法倫今夜秀（The Tonight Show Starrin...

簡直為了戴口罩而生 GUCCI「防沾染」9色新唇釉上市

需要經常戴口罩的日子，最怕唇妝不持久又容易沾染。GUCCI彩妝系列最近又有嶄新的商品上市，當中「傾色雲霧唇釉」就是主打「...

愛馬仕推出首款香髮噴霧 為梳妝時刻增添療癒儀式感

愛馬仕（Hermès）香水收藏家一定都對Twilly d’Hermes絲意系列和Eau des Merveilles橘彩...

添加百年京都抹茶粉！beard papa's「抹茶泡芙」新登場

隨著春天花季到來，來自日本的泡芙專賣店「beard papa's」，本季使用日本老字號茶屋「伊藤久右衛門」抹茶粉入餡，限...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。