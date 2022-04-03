色彩更亮眼 adidas x Marimekko第三次聯名系列登場！
百花盛開的春季，adidas和芬蘭設計師品牌Marimekko再次推出限量聯名系列，以相較於前兩次合作更豐富的色彩組合，呈現兩品牌標誌性的設計風格，帶來兼具機能性和時尚感的全新品項。
這次是adidas和Marimekko第三度合作，主要以鮮明配色呈現極具代表性的Unikko印花和Marimekko經典標誌，並結合adidas先進效能科技打造可以吸濕排汗、保持乾爽的AEROREADY面料製成，提升穿著的舒適與便利性。更以環保材質打造主打款式，以協助減少塑膠污染。
全系列商品涵蓋多種領域的運動服飾，包括自行車、瑜珈、跑步、訓練和戶外活動，同時也提供adidas x Marimekko Ultraboost等各式鞋款，另外還有進階adidas x Marimekko兒童造型和配件。
這次adidas x Marimekko聯名系列僅於台灣adidas限定通路販售，相關販售資訊請洽台灣adidas。
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