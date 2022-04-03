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側面半球全都露！胸前深V開到肚臍 席安娜米勒穿超辣褲裝錄節目

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
英國女星席安娜米勒參加吉米法倫今夜秀錄影，以一身Saint Laurent花卉印花連身褲造型驚豔全場。圖／摘自IG
英國女星席安娜米勒參加吉米法倫今夜秀錄影，以一身Saint Laurent花卉印花連身褲造型驚豔全場。圖／摘自IG

英國女星席安娜米勒（Sienna Miller）最近參加吉米法倫今夜秀（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon）錄影，以一身花卉印花連身褲造型驚豔全場。時尚品味向來就很不錯的她，把這種很容易看起來過度花俏又老氣的印花單品穿得超性感火辣，再次證明了自己駕馭各種設計的超強能力。

席安娜米勒穿的印花裝出自Saint Laurent夏季系列，胸前的深V剪裁直接深到快看見肚臍，俐落硬挺的肩線則是注入銳利感，讓整體火辣又霸氣。

英國女星席安娜米勒參加吉米法倫今夜秀錄影，以一身Saint Laurent花卉印花連身褲造型驚豔全場。圖／摘自Youtube
英國女星席安娜米勒參加吉米法倫今夜秀錄影，以一身Saint Laurent花卉印花連身褲造型驚豔全場。圖／摘自Youtube

英國女星席安娜米勒參加吉米法倫今夜秀錄影，以一身Saint Laurent花卉印花連身褲造型驚豔全場。圖／摘自IG
英國女星席安娜米勒參加吉米法倫今夜秀錄影，以一身Saint Laurent花卉印花連身褲造型驚豔全場。圖／摘自IG

Saint Laurent夏季印花貼身連身褲。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent夏季印花貼身連身褲。圖／Saint Laurent提供
席安娜米勒日前穿GUCCI深Ｖ禮服出席2022英國電影學院獎。圖／GUCCI提供
席安娜米勒日前穿GUCCI深Ｖ禮服出席2022英國電影學院獎。圖／GUCCI提供

Saint Laurent同系列高彩度的花朵印花在這季被運用在多款服飾上，其中各種不同剪裁的貼身連身褲裝呈現宛如韻律服、泳裝的風格，優雅描繪女性身體曲線。而胸前敞開的深V剪裁也是本季設計重點之一，在之前曝光的夏季形象廣告中，丹麥超模Freja Beha Erichsen等人也都示範了類似風格的穿搭，摩登性感的時尚女人味讓人實在難以將眼光移開。

Saint Laurent夏季形象廣告。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent夏季形象廣告。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent夏季形象廣告。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent夏季形象廣告。圖／Saint Laurent提供

丹麥超模Freja Beha Erichsen穿出摩登性感的時尚女人味。圖／Saint Laurent提供
丹麥超模Freja Beha Erichsen穿出摩登性感的時尚女人味。圖／Saint Laurent提供

丹麥超模Freja Beha Erichsen穿出摩登性感的時尚女人味。圖／Saint Laurent提供
丹麥超模Freja Beha Erichsen穿出摩登性感的時尚女人味。圖／Saint Laurent提供

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