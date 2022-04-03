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側面半球全都露！胸前深V開到肚臍 席安娜米勒穿超辣褲裝錄節目
英國女星席安娜米勒（Sienna Miller）最近參加吉米法倫今夜秀（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon）錄影，以一身花卉印花連身褲造型驚豔全場。時尚品味向來就很不錯的她，把這種很容易看起來過度花俏又老氣的印花單品穿得超性感火辣，再次證明了自己駕馭各種設計的超強能力。
席安娜米勒穿的印花裝出自Saint Laurent夏季系列，胸前的深V剪裁直接深到快看見肚臍，俐落硬挺的肩線則是注入銳利感，讓整體火辣又霸氣。
Saint Laurent同系列高彩度的花朵印花在這季被運用在多款服飾上，其中各種不同剪裁的貼身連身褲裝呈現宛如韻律服、泳裝的風格，優雅描繪女性身體曲線。而胸前敞開的深V剪裁也是本季設計重點之一，在之前曝光的夏季形象廣告中，丹麥超模Freja Beha Erichsen等人也都示範了類似風格的穿搭，摩登性感的時尚女人味讓人實在難以將眼光移開。
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