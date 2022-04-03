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炸物、比薩配鬆餅！5間「日系野餐料理」　加碼送飲料

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
「SPIGA PASTA」提供綜合海鮮比薩、雞排奶油青醬筆管麵等選擇。圖／慕里諾提供
「SPIGA PASTA」提供綜合海鮮比薩、雞排奶油青醬筆管麵等選擇。圖／慕里諾提供

春天到來，許多人選擇在大自然中享受野餐樂趣。慕里諾集結旗下的勝政豬排、勝勢豬排、杏桃鬆餅屋、BEPPIN、SPIGA PASTA等5個品牌，以炸物、披薩、義大利麵等輕食，推出一系列野餐輕食料理，4月30日前，購買指定餐點還可加贈軟性飲料或日本豬排醬，為野餐時光增添精彩。

「勝政豬排」集結店內人氣品項，推出「歡樂炸物拼盤」，包含軟嫩的腰內豬排、里肌豬排，以及酥炸草蝦、酥炸唐揚雞塊，再搭配上小朋友最愛的玉子燒、薯瓣，每套799元。活動期間購買，就加送日本原裝進口的「勝政中濃豬排醬」1瓶，不僅可為炸物增添滋味，還可作為居家料理使用。「勝勢豬排」，則以「究好豬」為主角，推出「炸物享樂組合餐」，內含里肌豬排、腰內豬排、酥炸草蝦、玉子燒、唐揚雞塊與鱈魚條，每套799元。外帶並加送可樂4罐。

至於「BEPPIN」則與「勝政豬排」聯名，推出「炸豬排蕃茄野菜燉飯」還有「炸豬排起司青醬披薩」。藉由豬排與蕃茄紅醬、起司青醬的組合，搭配上燉飯與披薩的飽足感，為春天野餐增添變化性，各為330、270元。至於杏桃鬆餅屋則為野餐愛好者提供多種口味的厚、薄鬆餅，透過店舖外帶或線上平台訂購，購買任一份鬆餅或主餐，即贈送omom咖啡、紅茶等單杯飲品。

日系義大利麵「SPIGA PASTA」則特別推出筆管麵野餐盒與比薩，包括有綜合海鮮比薩、雞排奶油青醬筆管麵等選擇。外帶或線上平台訂購，點選2份筆管麵或比薩，即贈送2份軟性飲料。

「勝政豬排」集結店內人氣品項，推出「歡樂炸物拼盤」，每套799元。圖／慕里諾提供
「勝政豬排」集結店內人氣品項，推出「歡樂炸物拼盤」，每套799元。圖／慕里諾提供
勝勢豬排以「究好豬」為主角，推出「炸物享樂組合餐」，每套799元，外帶並加送可樂4罐。圖／慕里諾提供
勝勢豬排以「究好豬」為主角，推出「炸物享樂組合餐」，每套799元，外帶並加送可樂4罐。圖／慕里諾提供
杏桃鬆餅屋提供多種口味的薄、厚鬆餅。圖／慕里諾提供
杏桃鬆餅屋提供多種口味的薄、厚鬆餅。圖／慕里諾提供
BEPPIN與勝政豬排聯名推出「炸豬排蕃茄野菜燉飯」與「炸豬排起司青醬披薩」。圖／慕里諾提供
BEPPIN與勝政豬排聯名推出「炸豬排蕃茄野菜燉飯」與「炸豬排起司青醬披薩」。圖／慕里諾提供

野餐 義大利

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