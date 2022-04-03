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簡直為了戴口罩而生 GUCCI「防沾染」9色新唇釉上市
需要經常戴口罩的日子，最怕唇妝不持久又容易沾染。GUCCI彩妝系列最近又有嶄新的商品上市，當中「傾色雲霧唇釉」就是主打「防沾染」的霧面妝感，並提供9種自然色選，更方便搭配各種服裝造型。
「傾色雲霧唇釉」以黑玫瑰精油和玻尿酸為配方基礎，並搭配維他命E，對撫平唇紋和保護唇部肌膚都有顯著效果。液態霜狀的高彩度唇釉質感輕盈，塗抹時能感受到霜狀轉化為粉狀質地，在唇上成為柔美、不易沾染的霧面感。
9種配色以日落晚霞自然色為主，像是玫瑰木色、粉橘色、紅色、紫紅色等，其中依舊少不了創意總監Alessandro Michele標誌性的「米開理紅」。經典的長管磨砂包裝搭配金蓋與金色字樣，維持GUCCI奢華復古情懷。除了用於唇部，也可以中指指腹沾取唇釉輕拍於兩頰上，當成頰彩使用。
另外，同時上市的還有「行雲流水眼線液筆」。之前GUCCI的眼線商品以眼線膠筆為主，這次則是首次推出眼線液筆。特別採用極細精準的筆尖搭配極度顯色的眼線墨水配方，方便上手。
這款「行雲流水眼線液筆」主打長效防水的絲緞質感，能持妝18小時，飽滿的黑色墨水也擁有速乾特質。延續GUCCI彩妝系列最初的標誌性設計，採淡粉色的管狀包裝和金色字樣點綴，集優雅甜美於一身。
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