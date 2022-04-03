愛馬仕推出首款香髮噴霧 為梳妝時刻增添療癒儀式感

愛馬仕（Hermès）香水收藏家一定都對Twilly d’Hermes絲意系列和Eau des Merveilles橘彩星光系列非常熟悉，這兩款都是品牌標誌性的香水，分別主打花香、柑橘調，各有忠實愛好者。近日，愛馬仕將這兩款單品再延伸，首次推出品牌香髮噴霧（Hair Mist）系列，並維持非常具有辨識度的包裝，打造美好的香氛記憶，增添梳妝時的療癒儀式感。

Twilly d’Hermes愛馬仕絲意香髮噴霧主打花香、辛香和東⽅香調，可以辨識出鮮明的嗆辣薑味和細緻的晚香⽟芬芳。標誌性的黑蓋瓶身，則改以霧⾯粉紅呈現更柔美甜蜜的氣息。而Eau des Merveilles橘彩星光香髮噴霧，香氛原料有欖香脂、安息香、苦橙，兼具木質和琥珀芬芳的奇幻香調特別鮮明，小巧的傾斜磨砂玻璃「放大鏡」瓶身散發奇幻趣味感，注入滿滿想像力。