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愛馬仕推出首款香髮噴霧 為梳妝時刻增添療癒儀式感

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
愛馬仕延伸兩款標誌性的香水單品，首次推出品牌香髮噴霧（Hair Mist）系列。圖／愛馬仕提供
愛馬仕延伸兩款標誌性的香水單品，首次推出品牌香髮噴霧（Hair Mist）系列。圖／愛馬仕提供

愛馬仕（Hermès）香水收藏家一定都對Twilly d’Hermes絲意系列和Eau des Merveilles橘彩星光系列非常熟悉，這兩款都是品牌標誌性的香水，分別主打花香、柑橘調，各有忠實愛好者。近日，愛馬仕將這兩款單品再延伸，首次推出品牌香髮噴霧（Hair Mist）系列，並維持非常具有辨識度的包裝，打造美好的香氛記憶，增添梳妝時的療癒儀式感。

Twilly d’Hermes愛馬仕絲意香髮噴霧主打花香、辛香和東⽅香調，可以辨識出鮮明的嗆辣薑味和細緻的晚香⽟芬芳。標誌性的黑蓋瓶身，則改以霧⾯粉紅呈現更柔美甜蜜的氣息。而Eau des Merveilles橘彩星光香髮噴霧，香氛原料有欖香脂、安息香、苦橙，兼具木質和琥珀芬芳的奇幻香調特別鮮明，小巧的傾斜磨砂玻璃「放大鏡」瓶身散發奇幻趣味感，注入滿滿想像力。

兩款香髮噴霧分別內含93%、94%天然成分，能保護髮質和髮絲的柔軟度。使用時可以直接噴在頭髮、髮梳上，或直接噴在帽子裡。如果希望香味更持久、減少補噴次數，建議在濕髮時使用最佳，因為這時頭髮的毛鱗片是張開的，較好吸收香髮噴霧。

Eau des Merveilles 橘彩星光香髮噴霧50ml，2,300元。圖／愛馬仕提供
Eau des Merveilles 橘彩星光香髮噴霧50ml，2,300元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕首次推出品牌香髮噴霧（Hair Mist）系列商品。圖／愛馬仕提供
愛馬仕首次推出品牌香髮噴霧（Hair Mist）系列商品。圖／愛馬仕提供
Twilly d’Hermes 愛馬仕絲意香髮噴霧50ml，2,300元。圖／愛馬仕提供
Twilly d’Hermes 愛馬仕絲意香髮噴霧50ml，2,300元。圖／愛馬仕提供

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