添加百年京都抹茶粉！beard papa's「抹茶泡芙」新登場

隨著春天花季到來，來自日本的泡芙專賣店「beard papa's」，本季使用日本老字號茶屋「伊藤久右衛門」抹茶粉入餡，限時推出「抹茶泡芙」與「耶克抹茶泡芙」，讓抹茶特有的苦甜韻味，帶來清新的感受。另外beard papa's更於環球A19店首度推出「白胖胖霜淇淋」，4月10日前，還可享「第2件5折」的優惠。

登台已經有20年歷史的「beard papa's」，主打以原創的泡芙外皮搭配香草卡士達醬，推出外酥內軟的特色泡芙，在台已經有18間門市。擁有180多年歷史的「伊藤久右衛門」則是京都宇治的抹茶名店，獲得許多抹茶控的青睞。即日起至4月30日期間，beard papa's將伊藤久右衛門抹茶粉獨特而富有層次的苦甜拌入招牌卡士達醬，推出充滿茶香而不苦澀的「抹茶泡芙」，每顆70元，共有日式泡芙、餅乾泡芙、黑日式泡芙、mini泡芙等餅皮可供選擇；另外還有使用抹茶內餡，並將日式泡芙外皮裹上比利時產70%巧克力的「耶克抹茶泡芙」，每顆75元，僅限部份門市販售。