快訊

新竹縣+15 湖口仁慈醫院院內感染增9例

疫情燒進立法院 立委廖國棟證實：辦公室2助理確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「哈利波特」北中南快閃來了 嘿美、多比最新周邊上陣

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新竹巨城FANFANS粉粉哈利波特期間限定店。圖／FANFANS粉粉提供
新竹巨城FANFANS粉粉哈利波特期間限定店。圖／FANFANS粉粉提供

J.K.羅琳所創造的魔法世界最新的冒險故事《怪獸與鄧不利多的秘密》即將在4月上映，在此之前，FANFANS粉粉取得華納原廠授權，推出官方期間限定店在全台同步登場，陸續於台北京站、新竹巨城、台中新光三越、高雄統一時代展開巡迴快閃

隨著《怪獸與鄧不利多的秘密》電影登場，全新系列的周邊商品在快閃店現場和官網可以搶先預購。設計主題以「玻璃獸」、「木精」為主軸，推出馬克杯、不鏽鋼吸管杯、杯墊、筆記本、文具等實用日用品，還有電繡T-shirt、老帽、襪子、口罩等穿搭周邊，以及鑰匙圈、證件卡套等眾多學院風商品，當中，玻璃獸絨毛鑰匙圈全台只有400隻，並特別從國外進口的超多可愛周邊。

在哈利波特的世界中，貓頭鷹「嘿美」、小精靈「多比」也是不可缺少的靈魂角色，這回重現了自由的小精靈多比，也為嘿美打造許多周邊商品，包括Q萌的電繡造型錢包、老帽、滑鼠墊、方鏡等讓粉絲收集。除了實體快閃店之外，在FANFANS粉粉官網也可以完整購買一系列周邊。

【FANFANS粉粉哈利波特期間限定店活動資訊】

台北京站時尚廣場5樓(威秀影城旁) 期間：2022/03/31－05/03

新竹Big City遠東巨城購物中心5樓 期間：2022/04/01－05/10

台中新光三越台中中港店10樓 期間：2022/03/29－04/24

高雄統一時代百貨高雄店1樓 期間：2022/04/07－05/16

哈利波特魔杖筆650元。圖／FANFANS粉粉提供
哈利波特魔杖筆650元。圖／FANFANS粉粉提供
哈利波特高級禮盒套組2,990元。圖／FANFANS粉粉提供
哈利波特高級禮盒套組2,990元。圖／FANFANS粉粉提供
哈利波特帆布皮革拼接筆電包1,399元。圖／FANFANS粉粉提供
哈利波特帆布皮革拼接筆電包1,399元。圖／FANFANS粉粉提供
哈利波特玻璃獸絨毛鑰匙圈450元。圖／FANFANS粉粉提供
哈利波特玻璃獸絨毛鑰匙圈450元。圖／FANFANS粉粉提供
嘿美蛋型馬克杯800元。圖／FANFANS粉粉提供
嘿美蛋型馬克杯800元。圖／FANFANS粉粉提供
貓頭鷹「嘿美」相關周邊。圖／FANFANS粉粉提供
貓頭鷹「嘿美」相關周邊。圖／FANFANS粉粉提供
哈利波特筆袋399元。圖／FANFANS粉粉提供
哈利波特筆袋399元。圖／FANFANS粉粉提供
台中新光三越FANFANS粉粉哈利波特期間限定店。圖／FANFANS粉粉提供
台中新光三越FANFANS粉粉哈利波特期間限定店。圖／FANFANS粉粉提供
台北京站FANFANS粉粉哈利波特期間限定店。圖／FANFANS粉粉提供
台北京站FANFANS粉粉哈利波特期間限定店。圖／FANFANS粉粉提供

快閃 統一時代百貨 北京

延伸閱讀

角落小夥伴遇上哈利波特 新竹巨城購物中心強勢登場

梵谷名畫、哈利波特經典場景隨身帶 金探子竟是AirPods保護殼

普亭砲轟西方「我就像J.K.羅琳被針對」

恭喜！「哈利波特」的「金妮」結婚了 秀婚戒已成人妻

相關新聞

「哈利波特」北中南快閃來了 嘿美、多比最新周邊上陣

J.K.羅琳所創造的魔法世界最新的冒險故事《怪獸與鄧不利多的秘密》即將在4月上映，在此之前，FANFANS粉粉取得華納原...

和牛吃到飽78折、宵夜送海鮮盤！4間燒肉鍋物限時優惠

隨著4月到來，多間燒肉、火鍋紛紛推出優惠方案或是新套餐。築間旗下、可以火烤兩吃的「本格和牛」本月進駐新店京站小碧潭，限時...

在百年古蹟看世界5國特色書店 誠品時光繪本屋基隆登場

誠品自2021年11月進駐基隆要塞司令官邸與要塞司令部校官眷舍打造主題書店後，吸引數萬人次造訪。四月連假開始，以「時光繪...

與「自然」共存 韓國如山如迷宮的迷幻住宅

說到韓國住宅文化，他們老一輩的人深信風水地理，崇尚與自然調和、重視自然變化，一切與「自然」共存，相信身在其中的人能獲得平和，追求更美好的居住空間。

上山下海必備！運動相機除了價格...這些規格影響大

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「運動相機」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大運動相機品牌網路聲量排行，以及五大運動相機選購因素有哪些。

2022 WW表展／IWC彩色陶瓷成亮點 正式進軍NFT領域

元宇宙、虛擬貨幣發燒，一向志在天際的IWC萬國表今年不僅推出多款彩色陶瓷表款，更推出了自己的IWC俱樂部與NFT，在益發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。