「哈利波特」北中南快閃來了 嘿美、多比最新周邊上陣

J.K.羅琳所創造的魔法世界最新的冒險故事《怪獸與鄧不利多的秘密》即將在4月上映，在此之前，FANFANS粉粉取得華納原廠授權，推出官方期間限定店在全台同步登場，陸續於台北京站、新竹巨城、台中新光三越、高雄統一時代展開巡迴快閃。

隨著《怪獸與鄧不利多的秘密》電影登場，全新系列的周邊商品在快閃店現場和官網可以搶先預購。設計主題以「玻璃獸」、「木精」為主軸，推出馬克杯、不鏽鋼吸管杯、杯墊、筆記本、文具等實用日用品，還有電繡T-shirt、老帽、襪子、口罩等穿搭周邊，以及鑰匙圈、證件卡套等眾多學院風商品，當中，玻璃獸絨毛鑰匙圈全台只有400隻，並特別從國外進口的超多可愛周邊。

在哈利波特的世界中，貓頭鷹「嘿美」、小精靈「多比」也是不可缺少的靈魂角色，這回重現了自由的小精靈多比，也為嘿美打造許多周邊商品，包括Q萌的電繡造型錢包、老帽、滑鼠墊、方鏡等讓粉絲收集。除了實體快閃店之外，在FANFANS粉粉官網也可以完整購買一系列周邊。

【FANFANS粉粉哈利波特期間限定店活動資訊】

台北京站時尚廣場5樓(威秀影城旁) 期間：2022/03/31－05/03

新竹Big City遠東巨城購物中心5樓 期間：2022/04/01－05/10

台中新光三越台中中港店10樓 期間：2022/03/29－04/24