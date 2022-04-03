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和牛吃到飽78折、宵夜送海鮮盤！4間燒肉鍋物限時優惠

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
石研室也推出外帶宅配的「澎湖祭豪華大明蝦生鮮組」，每套3,888元。圖／石研室提供
石研室也推出外帶宅配的「澎湖祭豪華大明蝦生鮮組」，每套3,888元。圖／石研室提供

隨著4月到來，多間燒肉、火鍋紛紛推出優惠方案或是新套餐。築間旗下、可以火烤兩吃的「本格和牛」本月進駐新店京站小碧潭，限時推出用餐78折起的開幕優惠。樂多多旗下的「肉多多火鍋」、「狂一鍋」則是推出宵夜場加碼，免費加贈海鮮盤或肉盤。台式鍋物「石研室」則推出澎湖海鮮方案，讓民眾品嚐時令生猛海鮮的滋味。

築間旗下的「本格和牛 燒肉放題」已於4月1日起正式進駐新店的京站小碧潭站，店內同樣主打538～1,880元不等的燒肉吃到飽套餐，並可加價升級成「火烤兩吃」，一次享受燒肉、火鍋的不同滋味。除了招牌的日本和牛、澳洲和牛等肉品外，本格和牛並提供超過百種食材的自助吧檯，讓用餐民眾無限量取用。為慶祝新店開幕，本格和牛新店京站店至4月10日前，限時推出內用6人同行78折、4人同行88折優惠，最低每人462元起。（假日優惠方案依現場為主）

樂多多集團旗下的「肉多多火鍋」與「狂一鍋」自4月起針對樂多多app會員推出宵夜場加碼。至4月15日前，於晚間10點後到「肉多多火鍋」消費300元以上套餐，即贈送「海三樂」拼盤，內含蛤蜊、小白蝦、巴沙魚片，價值199元。即日起至4月30日前，晚間10點後至「狂一鍋」消費套餐，則可加贈「活力梅花豬」與「無骨鮮雞腿」各1份，讓民眾享受肉量炸裂的大份量享受。

主打台式石頭火鍋的「石研室」，即日起至4月30日期間，以澎湖海鮮祭為主題，限時推出「澎湖祭海鮮雙人餐」，以新提供的甘蔗昆布鍋為湯底，搭配上大明蝦、軟絲、草蝦、小卷、鱸魚、鯛魚、花枝等澎湖時令海鮮，讓民眾享受當季海味帶來的鮮甜滋味，每套1,480元。活動期間還可加購「飛魚卵香腸飯」，品嚐飛魚卵香腸搭配鮮蛋黃、豬油拌飯交織而成的鹹香風味，加購價68元。

除此之外，石研室也推出外帶宅配的「澎湖祭豪華大明蝦生鮮組」。內含有澎湖大明蝦、龍膽石斑，還有帶殼鮑魚、土魠魚、小卷、軟絲等海鮮食材，並有甘蔗昆布高湯、麵線、飛魚卵香腸等品項，適合4～6人共享，每套3,888元。

「狂一鍋」宵夜時段可加贈「活力梅花豬」與「無骨鮮雞腿」各1份。圖／樂多多提供
「狂一鍋」宵夜時段可加贈「活力梅花豬」與「無骨鮮雞腿」各1份。圖／樂多多提供
「肉多多火鍋」針對宵夜場，加贈「海三樂」拼盤。圖／樂多多提供
「肉多多火鍋」針對宵夜場，加贈「海三樂」拼盤。圖／樂多多提供
築間旗下的「本格和牛」進駐新店京站小碧潭，限時推出用餐78折起的優惠。圖／築間提供
築間旗下的「本格和牛」進駐新店京站小碧潭，限時推出用餐78折起的優惠。圖／築間提供

海鮮 火鍋 澎湖

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