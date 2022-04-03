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在百年古蹟看世界5國特色書店 誠品時光繪本屋基隆登場

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
誠品書店以親子共讀為主題，4月起於基隆「要塞司令官邸」及「要塞司令部校官眷舍」全新推出「時光繪本書屋」。圖／誠品提供
誠品書店以親子共讀為主題，4月起於基隆「要塞司令官邸」及「要塞司令部校官眷舍」全新推出「時光繪本書屋」。圖／誠品提供

誠品自2021年11月進駐基隆要塞司令官邸與要塞司令部校官眷舍打造主題書店後，吸引數萬人次造訪。四月連假開始，以「時光繪本書屋」嶄新登場，策劃歐亞5國特色古蹟書店主題展、韓國繪本畫展與逾千本繪本童書，打造充滿童趣、親子可共遊共讀的創意文化場域，假日也將持續舉辦定時導覽活動，從百年歷史建築出發，讓民眾探索體驗基隆古今薈萃的文化風情。

「時光繪本書屋」，策劃歐亞5國特色古蹟書店主題展、韓國繪本畫展與逾千本繪本童書，以及定時導覽、互動式表演、親子工作坊等近50場藝文活動。特別將日式老宅添新裝，在和室榻榻米上增設柔軟地毯與色彩繽紛的抱枕、規劃桌遊體驗區，為親子打造如自家般舒適的閱讀遊戲

空間。

誠品書店「時光繪本書屋」與《歐洲獵書80天》作者蘇懿禎、謝依玲合作，在基隆「要塞司令官邸」策展呈現日本、德國、羅馬尼亞、波蘭

、斯洛伐克等歐亞5國特色古蹟書店與圖書館，以及1930-1980年代歐陸繪本、故事書、海報、膠卷繪本與放映機、兒童雜誌等珍貴物件，帶領讀者體驗世界文化；韓國繪本《時間》原版授權複製畫也同步展出，呼應古蹟歷經百年時光流轉。

官邸對側的「要塞司令部校官眷舍」則蒐羅繪本大師雍卡拉森《這不是我的帽子》、圖畫書作家奧利佛傑法與祖兒戴沃特獲獎名作《蠟筆大罷工》、名導王小棣《魔法阿媽：豆豆的夏天》、知名童書作家郝廣才《老鼠嫁女兒》等豐富中外文繪本童書，可一次飽覽各國童書繪本的精彩創意。

爸媽們除了可陪孩子自在席地而坐、閱讀玩耍，還可一同參加說故事、光影互動、繪本場景手作、皮影戲、美感教育體驗工作坊、甜點DIY、植栽手作等各種藝文活動，或遊逛戶外故事市集，或漫步至校官眷舍旁，這回也特邀「找到幸福咖啡店」進駐，現場品嚐特色美食，從各式藝文體驗中感受基隆文化魅力。

4月9日還有基隆在地作家小歐《正好住基隆：我住在基隆要塞司令官邸的日子，還有心愛的城市散步時光》新書分享會，暢談幼年時生活在古蹟裡的特殊回憶。

誠品書店「時光繪本書屋」策展呈現歐亞5國特色古蹟書店與圖書館，以及1930-1980年代歐陸繪本、兒童雜誌等珍貴物件。圖／誠品提供
誠品書店「時光繪本書屋」策展呈現歐亞5國特色古蹟書店與圖書館，以及1930-1980年代歐陸繪本、兒童雜誌等珍貴物件。圖／誠品提供
誠品書店「時光繪本書屋」同步展出韓國繪本《時間》原版授權複製畫。圖／誠品提供
誠品書店「時光繪本書屋」同步展出韓國繪本《時間》原版授權複製畫。圖／誠品提供
誠品書店「時光繪本書屋」特別在和室榻榻米上增設柔軟地毯與色彩繽紛的抱枕，為親子共讀打造舒適愜意的閱讀遊戲空間。圖／誠品提供
誠品書店「時光繪本書屋」特別在和室榻榻米上增設柔軟地毯與色彩繽紛的抱枕，為親子共讀打造舒適愜意的閱讀遊戲空間。圖／誠品提供
誠品書店將於基隆「時光繪本書屋」陸續舉辦說故事、互動式遊戲、繪本場景手作、親子工作坊、戶外市集等近50場藝文活動。圖／誠品提供
誠品書店將於基隆「時光繪本書屋」陸續舉辦說故事、互動式遊戲、繪本場景手作、親子工作坊、戶外市集等近50場藝文活動。圖／誠品提供

基隆 古蹟 童書

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